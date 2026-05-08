La farmàcia que vol viure sota la pell: l’implant que fabrica medicaments dins del cos
Una nova tecnologia bioelectrònica manté vives cèl·lules modificades perquè produeixin fàrmacs durant setmanes
La ciència mèdica acaba d’obrir una porta que fins fa poc semblava de ciència-ficció: un petit implant subcutani capaç de funcionar com una farmàcia vivent dins del cos. No emmagatzema medicaments. Els fabrica. Ho fa amb cèl·lules modificades genèticament, protegides dins d’un dispositiu que genera el seu propi oxigen i les manté actives sota la pell durant setmanes. L’objectiu és que, en el futur, determinades malalties cròniques es puguin tractar amb una teràpia de llarga durada, sense haver de punxar-se, prendre pastilles cada dia o recordar dosis constants. De moment, però, encara no és una tecnologia provada en humans.
Un implant que fabrica fàrmacs
El sistema es diu HOBIT, sigles en anglès de Hybrid Oxygenation Bioelectronics system for Implanted Therapy. L’han desenvolupat investigadors de la Universitat Northwestern, la Universitat Rice i la Carnegie Mellon University, i l’estudi s’ha publicat a la revista científica Device, de Cell Press. El dispositiu està pensat per col·locar-se sota la pell mitjançant una intervenció mínimament invasiva i combina tres peces bàsiques: una cambra amb cèl·lules productores de fàrmacs, un generador microscòpic d’oxigen i una part electrònica amb bateria i comunicació sense fil.
El gran problema d’aquest tipus de teràpies sempre ha estat l’oxigen. Quan moltes cèl·lules s’encapsulen dins d’un implant, competeixen entre elles per respirar. Sense prou oxigen, moren i deixen de produir medicaments. La solució d'HOBIT és generar oxigen directament dins del dispositiu, separant molècules d’aigua presents als teixits del voltant. Això permet mantenir una densitat de cèl·lules molt més alta en menys espai i sostenir la producció de fàrmacs biològics durant més temps.
Tres medicaments alhora
Per comprovar-ho, els investigadors van dissenyar cèl·lules capaces de fabricar tres molècules diferents: un anticòs contra el VIH, un pèptid semblant al GLP-1 utilitzat en tractaments de diabetis tipus 2, i leptina, una hormona relacionada amb la gana i el metabolisme. Després van implantar el dispositiu sota la pell de rates i van controlar els nivells d’aquests compostos a la sang durant 30 dies.
Els resultats són prometedors. Els animals amb implants oxigenats van mantenir nivells sostinguts dels tres fàrmacs durant tot el període de prova. En canvi, en els dispositius sense oxigenació, els compostos de vida mitjana més curta van deixar de detectar-se al setè dia i els de vida mitjana més llarga van anar baixant amb el temps. Al final de l’assaig, aproximadament el 65% de les cèl·lules continuaven vives en els implants oxigenats, davant de prop del 20% en els dispositius de control.
És segur per als humans?
Encara no es pot afirmar. L’avenç és important, però la comprovació s’ha fet en model animal, no en pacients humans. Això vol dir que la tecnologia ha demostrat que pot mantenir cèl·lules vives i produir diversos fàrmacs dins d’un organisme durant setmanes, però encara no ha demostrat seguretat clínica ni eficàcia terapèutica en persones. El pas següent serà provar-la en animals més grans i estudiar aplicacions concretes, com ara teràpies basades en cèl·lules pancreàtiques trasplantades per a la diabetis.
La promesa és enorme: una farmàcia implantable que pugui administrar tractaments complexos de manera contínua, ajustable i recuperable. Però també planteja reptes evidents: controlar la dosi, evitar reaccions immunitàries, garantir que les cèl·lules no proliferin de manera indesitjada, assegurar la durada de la bateria i demostrar que el dispositiu es pot retirar sense riscos. Per això, més que una solució immediata, HOBIT és ara mateix una prova de concepte molt avançada.
Referències
L’estudi principal és “Design of a wireless, fully implantable platform for in-situ oxygenation of encapsulated cell therapies”, signat per Chris Wright, Abhijith Surendran, Inkyu Lee i altres investigadors, publicat a Device el 2026, amb DOI 10.1016/j.device.2026.101106. La recerca parteix també de treballs previs sobre generació local d’oxigen per a teràpies cel·lulars, inclòs un estudi del 2023 publicat a Nature Communications sobre oxigenació electroquímica in situ.
La conclusió és clara: la medicina avança cap a tractaments cada vegada més híbrids, a mig camí entre la biologia sintètica, la bioelectrònica i la teràpia cel·lular. Si en humans funciona amb seguretat, aquesta tecnologia podria canviar la manera d’administrar medicaments per a algunes malalties cròniques. Però encara no és una farmàcia per implantar demà: és un pas molt potent, i encara experimental, cap a una medicina que podria fabricar el tractament dins del mateix cos.
