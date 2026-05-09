Coneix els dos aliments quotidians que poden perjudicar la salut sense que te n’adonis
El cardiòleg Aurelio Rojas alerta que el consum habitual de sucre afegit i farines refinades pot afavorir la inflamació, la resistència a la insulina i el risc cardiovascular
L’alimentació té un paper clau en la salut a llarg termini, sobretot quan es parla de malalties metabòliques i cardiovasculars. El cardiòleg Aurelio Rojas posa el focus en dos elements molt habituals: el sucre afegit i les farines refinades.
Segons explica, quan aquests productes formen part del dia a dia, poden alterar el metabolisme i obligar el cos a produir més insulina de manera continuada. Aquest procés pot afectar el pes, l’energia, el descans i també la salut del cor.
Inflamació, microbiota i risc cardiovascular
Rojas adverteix que els aliments que eleven ràpidament la glucosa poden contribuir a la resistència a la insulina, un factor relacionat amb la inflamació crònica i amb un pitjor funcionament metabòlic.
El cardiòleg també remarca que no es tracta només de “menjar bé”, sinó d’entendre com interactuen els aliments amb el cos i amb la microbiota intestinal. Allò que mengem no només afecta la digestió, sinó també processos interns que poden tenir impacte en la salut general.
No cal eliminar-los del tot, però sí reduir-los
El missatge de l’especialista no és prohibir completament aquests aliments, sinó evitar que siguin una part habitual de la dieta.
Reduir el consum de dolços, brioixeria, refrescos, pa blanc, pasta refinada i altres productes molt processats pot ajudar a millorar la resposta metabòlica i a protegir millor la salut cardiovascular.
La clau és apostar més sovint per aliments reals, rics en fibra i menys refinats, i deixar aquests productes per a moments puntuals.
