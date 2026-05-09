L’estrès que empeny cap a l’addicció: el cervell ja té una pista
Un estudi de la Universitat Texas A&M identifica una connexió neuronal que ajuda a explicar per què l’estrès pot afavorir recaigudes i conductes compulsives
L’estrès s’ha convertit en una pressió gairebé constant en la vida quotidiana: feina, incertesa econòmica, pantalles, falta de descans, ansietat i ritmes cada vegada més accelerats. Aquest malestar global no només afecta l’estat d’ànim. També pot alterar la manera com el cervell pren decisions, gestiona els hàbits i respon davant situacions de tensió. I aquí és on apareix una de les claus de la nova recerca: l’estrès pot actuar com un detonant de les addiccions, especialment quan el cervell perd flexibilitat i tendeix a repetir conductes automàtiques, com el consum d’alcohol.
Un estudi publicat a la revista eLife ha identificat una connexió directa entre les zones del cervell que responen a l’estrès i les regions que governen els hàbits i el control de la conducta. La investigació l’ha fet un equip de la Universitat Texas A&M, als Estats Units, i apunta a un mecanisme que podria ajudar a entendre per què una experiència estressant pot empènyer una persona a recaure, beure de manera compulsiva o tenir més dificultats per sortir d’una addicció.
El circuit cerebral que uneix estrès i alcohol
Els investigadors han estudiat una via neuronal que parteix de l’amígdala central i del nucli del llit de l’estria terminal —conegut com a BNST—, dues zones vinculades a la resposta a l’estrès. aquests senyals arriben fins a l’estriat dorsal, una regió fonamental en la formació d’hàbits, l’aprenentatge i la presa de decisions. Segons l’estudi, aquesta comunicació ajuda el cervell a adaptar-se, corregir conductes i canviar d’estratègia quan cal.
La recerca s’ha centrat en el CRF, el factor alliberador de corticotropina, una de lels principals senyalsbiològiques de l’estrès. Quan el CRF arriba a unes interneurones especialitzades de l’estriat dorsal, augmenta la seva activitat i afavoreix l’alliberament d’acetilcolina, un neurotransmissor relacionat amb l’aprenentatge i la flexibilitat conductual. El problema és que, segons els experiments, l’alcohol debilita aquest mecanisme.
L’equip va observar en talls de cervell de rosegadors que l’exposició aguda a l’alcohol reduïa l’activitat espontània d’aquestes interneurones i atenuava l’efecte excitador del CRF. Dit d’una altra manera: l’alcohol interfereix en la comunicació entre els centres cerebrals de l’estrès i el circuit que ajuda a decidir amb flexibilitat. Això podria afavorir respostes més rígides, automàtiques i difícils de controlar, un patró molt relacionat amb les addiccions i les recaigudes.
La referència de l’estudi és “Alcohol attenuates CRF-induced excitatory effects from the extended amygdala to dorsostriatal cholinergic interneurons”, signada per Amanda Essoh et al. i publicada a eLife el 2026. L’autor principal, el doctor Jun Wang, resumeix la importància de la troballa afirmant que han identificat una “línia directa de comunicació” entre els centres de l’estrès del cervell i la regió que governa els hàbits i les accions.
El descobriment no implica una teràpia immediata, però sí una possible nova via per investigar tractaments contra l’alcoholisme i potser altres addiccions. Si es pot actuar sobre aquest circuit, els científics podrien explorar estratègies per reduir la compulsió, millorar la capacitat de decisió i protegir el cervell dels efectes de l’estrès crònic. La conclusió és clara: l’estrès no només pesa emocionalment; també pot modificar el cervell fins a fer més difícil trencar amb una conducta addictiva.
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Multen un pagès de Ventalló amb 10.000 euros per cartells anunciant la botiga a peu de carretera
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- L’Aeroport de Girona estrena noves rutes europees amb Jet2
- Carta d'una lectora: "L'Ajuntament ho ha tornat a fer. S'ha prostituït al món de les bicicletes"
- Dones referents que obren camí