Les quatre fruites que recomana un cardiòleg per perdre pes sense disparar el sucre
El doctor Aurelio Rojas destaca el kiwi, les maduixes, la magrana i els nabius com a opcions útils dins d’una alimentació equilibrada
Els medicaments per aprimar-se han guanyat protagonisme els últims anys, però els especialistes recorden que l’alimentació i l’activitat física continuen sent claus per mantenir resultats a llarg termini.
El cardiòleg Aurelio Rojas posa el focus en quatre fruites que poden ajudar en aquest procés: kiwi, maduixes, magrana i nabius. Segons explica, tenen un baix índex glucèmic, són riques en fibra, aporten vitamina C i contenen compostos antioxidants i antiinflamatoris.
Aquests factors fan que no provoquin grans pujades de sucre i que puguin contribuir a cuidar la microbiota intestinal, un element cada cop més relacionat amb el metabolisme i el control del pes.
Una ajuda, no un substitut mèdic
Rojas subratlla que aquestes fruites poden ajudar a estimular de manera natural mecanismes relacionats amb la regulació de la gana i la resposta metabòlica. També apunta que poden contribuir a reduir el cortisol, conegut com l’hormona de l’estrès, que en alguns casos pot dificultar la pèrdua de pes.
Ara bé, el cardiòleg deixa clar que no substitueixen cap tractament prescrit per un professional. S’han d’entendre com una ajuda dins d’una dieta equilibrada i d’un estil de vida actiu.
Fruita sencera, millor que suc
Un dels avisos més importants és que no és el mateix menjar fruita sencera que beure’n suc. Quan es pren la peça sencera, la fibra i la seva estructura natural fan que el cos respongui de manera diferent.
En canvi, els sucs poden concentrar més sucre i perdre part dels beneficis associats a la fibra. Per això, la millor opció és incorporar aquestes fruites tal com són, dins d’una alimentació variada i saludable.
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- El projecte del tramvia Girona-Banyoles comença a fer-ne via
- Un ferit crític i tres més de diversa gravetat en un accident a les Preses
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- L’Aeroport de Girona estrena noves rutes europees amb Jet2
- Ataquen muntatges reivindicatius d'escoles al carrer Nou de Temps de Flors
- Multen un pagès de Ventalló amb 10.000 euros per cartells anunciant la botiga a peu de carretera