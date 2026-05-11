Fer dieta està bé, però la nutricionista Carla Romagosa ho aclareix: «Les dones que entrenen força literalment viuen més»
L’entrenament de força té un gran impacte en la salut femenina i pot reduir fins a un 29% el risc de mort
Ronald Goncalves
Carla Romagosa, nutricionista i divulgadora, ha participat al pòdcast A lo grande per compartir informació sobre l’impacte dels entrenaments de força en la vida de les dones, donant a entendre que fer peses salva vides femenines.
D’acord amb les dades que aporta la professional, les dones que aixequen peses d’una a dues hores a la setmana, en comparació amb les que no fan cap exercici, poden reduir fins a un 29% el risc de morir.
«Les dones que entrenen força literalment viuen més», afirma Romagosa, i assegura que la xifra s’enfila fins a una reducció del 46% del risc de mort si es combina aquest entrenament amb «exercici que et faci bufar una mica, com córrer, nedar o anar en bici».
Alhora, i segons els estudis que cita durant la seva intervenció al programa, les dones poden obtenir millors resultats que els homes, fins i tot dedicant-hi menys temps.
«El que és molt cridaner és que, dedicant-hi menys temps, les dones obtenen més beneficis», emfatitza, i tot seguit lamenta que a moltes dones els costi tant integrar l’exercici físic a la seva vida.
«Fer exercici és com l’últim, perquè ens han programat tota la vida per pensar que, si volem canviar el cos o baixar de pes, l’únic que cal fer és dieta», considera.
En aquest sentit, remarca que és contraproduent centrar-se només en la dieta, també per com aquesta pot aïllar socialment les dones. «Estic fent dieta, i la dieta no em deixa sortir, no puc fer vida social», comenta amb ironia.
A partir d’aquí, Romagosa proposa deixar d’obsessionar-se amb les calories i els càstigs autoimposats, i enfocar-se en una vida més activa, mirant de convèncer les dones que l’escolten d’agafar peses per aconseguir una vida més llarga, més forta i més lliure.
- L'Ajuntament de Girona inicia el procediment per extingir la concessió del bar-terrassa del parc del Migdia
- Mor el ferit crític de l’accident de trànsit múltiple de la Vall d'en Bas
- El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats
- El Cul del Món, cuina de prop amb arrels al Marroc
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961