Ni caminar ni fer bicicleta: l’exercici que recomanen per cuidar el cor a partir dels 60 anys

Els especialistes recorden que evitar el sedentarisme és clau per mantenir la salut cardiovascular, conservar l’autonomia i reduir alguns dels efectes associats a l’envelliment

Bruna Segura

Girona

A mesura que passen els anys, el cos pot notar més la pèrdua de massa muscular, la fragilitat òssia, el deteriorament de la mobilitat i un risc més alt de problemes cardiovasculars. Per això, els experts insisteixen que mantenir-se actiu a partir dels 60 anys no és només recomanable, sinó una part important de la cura de la salut.

Tot i que caminar o fer bicicleta són activitats molt habituals i beneficioses, alguns especialistes destaquen també els avantatges de saltar a corda. Es tracta d’un exercici senzill, complet i adaptable que ajuda a augmentar la freqüència cardíaca, millorar la circulació i enfortir el cor sense necessitat de sessions gaire llargues ni grans desplaçaments.

A més, també pot contribuir a treballar la coordinació, l’equilibri i la força de les cames, tres aspectes especialment importants amb l’edat.

Cal adaptar-lo a cada persona

Ara bé, no es tracta d’agafar la corda i començar a saltar sense preparació. La clau és adaptar el ritme, la intensitat i la durada a l’estat físic de cadascú.

Els experts recomanen començar amb sessions molt curtes, d’entre 30 segons i un minut, i anar progressant de mica en mica. També és important utilitzar calçat adequat, fer-ho sobre una superfície que esmorteeixi l’impacte i evitar terres massa durs o irregulars.

Abans de començar, convé fer un petit escalfament i mantenir una bona postura durant l’exercici. Saltar massa alt, forçar els genolls o intentar fer moltes repeticions de cop pot augmentar el risc de molèsties o lesions.

Constància abans que quantitat

No cal practicar-lo cada dia ni fer grans sessions per notar-ne beneficis. En aquest cas, és més important la constància que no pas la quantitat. Fer-ho de manera regular, amb prudència i sense voler córrer massa, pot ajudar a millorar la resistència i a mantenir el cor actiu.

Això sí, les persones amb hipertensió no controlada, arítmies, lesions articulars, problemes d’equilibri o altres patologies prèvies haurien de consultar abans amb un professional sanitari.

L’objectiu és incorporar moviment de manera segura i progressiva. Perquè, a partir d’una certa edat, cuidar el cor també vol dir trobar activitats que es puguin mantenir en el temps sense posar el cos al límit.

