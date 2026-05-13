Els cardiòlegs alerten de l'augment d'aquesta malaltia: “És una epidèmia silenciosa”
Moltes persones tenen la pressió arterial alta sense saber-ho, un fet que pot augmentar el risc de problemes cardiovasculars greus si no es detecta i es controla a temps
La hipertensió arterial és la força excessiva que fa la sang contra les parets de les artèries. Segons les guies europees, es considera hipertensió a partir de 140/90 mmHg, mentre que una pressió normal se situa al voltant de 120/70 mmHg.
El gran problema és que moltes persones no saben quines xifres tenen. De fet, una part important de la població no es pren mai la tensió o ho fa molt poc, cosa que dificulta detectar el problema abans que apareguin complicacions.
Els cardiòlegs recorden que controlar la pressió arterial pot reduir de manera notable el risc d’esdeveniments cardíacs, mentre que no fer-ho incrementa la possibilitat de patir problemes greus.
Com prendre’s bé la pressió arterial
Per obtenir una mesura fiable, és recomanable prendre’s la tensió en un entorn tranquil, preferiblement a casa i al matí. Abans de fer-ho, convé haver estat una estona sense exercici i evitar estimulants com el cafè, el te o el tabac.
La postura també és important: cal seure en una cadira còmoda, amb l’esquena recolzada, les cames sense creuar i el braç situat a l’altura del cor.
El maneguet s’ha de col·locar uns dos centímetres per sobre del colze, amb el sensor a la part interna del braç. Els experts recomanen fer dues o tres mesures separades per uns minuts i calcular-ne la mitjana.
Prevenir abans que arribi el problema
La hipertensió és especialment perillosa perquè pot avançar sense donar senyals evidents. Per això, incorporar el control de la pressió arterial a la rutina de salut és una mesura senzilla però molt útil.
Si les xifres surten elevades de manera repetida o hi ha diferències importants entre un braç i l’altre, cal consultar un professional sanitari. Detectar-ho a temps pot marcar la diferència.
