Els cardiòlegs ho tenen clar: aquest esport redueix el risc d'infart i protegeix les articulacions

La natació destaca com una activitat completa i de baix impacte que ajuda a millorar la salut cardiovascular sense castigar genolls, turmells o esquena

Els cardiòlegs ho tenen clar: aquest esport redueix el risc d'infart i protegeix les articulacions / CC0

Bruna Segura

Girona

Mantenir una bona salut cardiovascular és una de les principals preocupacions de moltes persones. Tot i que caminar o anar en bicicleta continuen sent opcions molt recomanables, molts especialistes assenyalen la natació com un dels esports més complets.

Nedar permet treballar pràcticament tots els músculs del cos mentre el cor i els pulmons es mantenen actius de manera constant. En ser un exercici aeròbic, ajuda a millorar la circulació sanguínia i la capacitat del cor per bombar sang de manera més eficient.

A més, practicar natació amb regularitat pot contribuir a reduir la pressió arterial, millorar els nivells de colesterol i augmentar la capacitat pulmonar.

Menys impacte sobre les articulacions

Un dels grans avantatges de la natació és que l’aigua redueix l’impacte sobre el cos. Això fa que les articulacions pateixin molt menys que en altres esports més exigents, com córrer o saltar.

Per aquest motiu, sovint es recomana a persones amb sobrepès, molèsties articulars, dolor d’esquena o mobilitat reduïda. A més, la resistència natural de l’aigua obliga els músculs a treballar de forma contínua, ajudant a reforçar el cos sense necessitat d’entrenaments agressius.

No cal entrenar durant hores

Els especialistes recorden que no és necessari passar moltes hores a la piscina per notar beneficis. Amb sessions moderades diverses vegades per setmana ja es poden observar millores en la resistència física, la circulació i el benestar general.

Com passa amb qualsevol activitat física, si hi ha problemes cardíacs previs o alguna patologia important, és recomanable consultar abans amb un professional de la salut.

RRSS WhatsAppCopiar URL
