L'entrenament viral de només 7 minuts que redueix panxa més ràpid que el cardio tradicional
Una rutina curta d’alta intensitat, basada en el pes corporal, guanya popularitat perquè combina força i resistència en poc temps
Cada cop més persones busquen exercicis efectius que es puguin fer a casa i sense dedicar-hi gaire estona. En aquest context, s’ha fet viral una rutina de només 7 minuts, creada pel fisiòleg de l’esport Chris Jordan.
El mètode es basa en 12 exercicis fets amb el propi pes corporal. Cada moviment es fa durant 30 segons, amb descansos molt breus, d’uns 5 segons, entre exercicis.
Entre els moviments hi ha jumping jacks, esquat, flexions, planxes abdominals, gambades i fons de tríceps amb una cadira.
Alta intensitat per treballar tot el cos
La clau d’aquesta rutina és mantenir una intensitat elevada durant tot el circuit. Segons el seu creador, l’esforç hauria d’acostar-se al 80% de la capacitat màxima, de manera que s’activin diversos grups musculars alhora.
A diferència d’algunes sessions llargues de cardio, aquest entrenament combina força, resistència i mobilitat, cosa que pot fer-lo més atractiu per a qui té poc temps o es cansa de rutines repetitives.
Constància i adaptació, imprescindibles
Tot i que és una rutina curta, no vol dir que sigui fàcil ni apta per a tothom al mateix nivell. Cal adaptar els exercicis a la forma física de cada persona i començar amb prudència si no s’està acostumat a l’alta intensitat.
Aquest tipus d’entrenament pot ajudar a millorar la condició física i a augmentar la despesa energètica, però per reduir greix abdominal també cal acompanyar-lo d’una alimentació equilibrada, descans i regularitat.
En definitiva, no és una fórmula màgica, però sí una opció pràctica per moure’s més i treballar el cos en pocs minuts.
