Virus mortal
És greu el brot d’Ebola detectat al Congo? Què diu l’OMS i la taxa de mortalitat de la soca Bundibugyo
El problema amb aquesta soca és que la vacuna desenvolupada per al brot anterior no funciona amb aquesta variant
El màxim organisme sanitari ha declarat l’emergència sanitària internacional per tercera vegada en la història
Beatriz Pérez
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha declarat l’emergència de salut pública internacional —el seu segon nivell d’alerta més alt— davant el brot d’una rara soca d’Ebola que afecta la República Democràtica del Congo (RDC) i Uganda. A través d’un comunicat, el màxim organisme sanitari assegura que "constitueix una emergència de salut pública d’importància internacional (ESPII)", tot i que el brot "no compleix els criteris" per ser qualificat com una pandèmia.
És la tercera vegada en la història que l’OMS declara l’emergència internacional per Ebola des del 1976, any en què va descobrir aquest virus: abans ja havia estat declarada el 2014 i el 2019. Aquestes són algunes claus del brot actual.
Segons l’OMS, de moment hi ha 246 casos sospitosos i 80 morts a la República Democràtica del Congo (RDC), més dos casos confirmats importats a Uganda, amb un mort. L’OMS precisa que el brot afecta les zones sanitàries de Rwampara, Mongbwalu i Bunia, a la província congolesa d’Ituri —limítrofa amb el sud del Sudan—, i que es tracta de la soca Bundibugyo del virus de l’Ebola. "És una soca diferent, però no especialment virulenta. El problema és que la vacuna que es va desenvolupar per contenir el virus en el brot anterior no funciona amb aquesta soca", assenyala a EL PERIÓDICO l’epidemiòleg Antoni Trilla.
"L’OMS ha declarat aquesta emergència per poder prendre les mesures i intensificar la vigilància epidemiològica en llocs com el nord de la RDC, Uganda i el Sudan. No hem de tenir preocupació, ni alarma, ni pànic a Espanya i Europa. El risc que el virus arribi a Espanya és mínim", explica per la seva banda l’epidemiòleg Daniel López Acuña, exdirectiu de l’OMS.
L’emergència internacional és el mecanisme que estableix l’OMS quan hi ha un brot "que pot afectar diversos països contigus". "Ja hi va haver una epidèmia d’Ebola el 2014 en què no es va intervenir de manera primerenca i això va fer que s’estengués. En aquest moment, l’alerta és per a la RDC, Uganda i el sud del Sudan, perquè hi hagi vigilància sobre els viatgers que van a aquestes zones i desenvolupin algun símptoma sospitós", afegeix López Acuña.
Tot i que els especialistes consultats per aquest diari descarten que un brot com el que existeix a l’Àfrica arribi a Espanya, sí que opinen que el nostre país hauria d’estar "mentalment preparat" perquè podria passar que "un metge, cooperant o ciutadà espanyol" necessités ser "repatriat" des del continent africà. "Encara és confús el que està passant a la RDC. No se sap quants contagis hi pot haver. En tot cas serà una cosa extensa però localitzada", assenyala Trilla.
El 2014, durant la gran epidèmia d’Ebola a l’Àfrica occidental, Espanya va viure una crisi sanitària perquè va repatriar dos missioners espanyols infectats. Teresa Romero, auxiliar d’infermeria que havia atès els missioners a l’Hospital Carlos III de Madrid, va donar positiu després i va ser considerada el primer contagi d’Ebola produït fora d’Àfrica durant aquella epidèmia. Els missioners van morir, però ella finalment va aconseguir salvar-se. Les autoritats van decidir sacrificar el seu gos, Excálibur.
A més del fet que la vacuna que existeix per a l’Ebola no és efectiva davant aquesta soca, l’altra gran dificultat és la zona on s’ha produït el brot, Ituri, una zona "amb molta immigració", amb molta gent "que passa a altres països", com Uganda i el Sudan. "Són països que estan contínuament en guerres, molt pobres, amb una estructura sanitària molt dolenta. Per això s’espera que el brot augmenti i hi hagi més morts", diu l’epidemiòleg Joan Caylà. "Pot haver-hi algun cooperant que es contagiï i és possible que arribi algun cas a països europeus. Però no es produirà una pandèmia: el problema seria a nivell local i regional, on poden augmentar els casos de manera important", afegeix Caylà.
El SARS-CoV-2, el virus que va causar l’epidèmia de covid-19, era un virus nou amb potencial pandèmic a causa del seu elevat poder de propagació. Però és menys letal que l’Ebola. El 1976, any en què es va descobrir el virus de l’Ebola, se li va atribuir una letalitat del 70%, segons recorda Joan Caylà. Actualment, l’Ebola té una letalitat mitjana propera al 50%, tot i que en brots anteriors ha oscil·lat entre el 25% i el 90%, segons la variant del virus i l’atenció sanitària disponible, com diu l’OMS.
"És un virus molt contagiós i els casos s’han d’aïllar. El seu índex de reproducció és de dos quan la situació no està controlada: és a dir, una persona pot contagiar un màxim de dues sense mesures de control. En una situació controlada és de menys d’un, com l’hantavirus", explica Caylà. La covid-19 tenia un índex de reproducció d’entre 15 i 20: un contagi podia infectar fins a 20 persones més.
Com explica Caylà, la majoria de malalts en aquest brot de l’Àfrica són joves, "de 20 a 39 anys". A més, s’estan contagiant més dones: "L’OMS diu que és pels treballs domèstics". A més, aquest epidemiòleg destaca que l’OMS recomana no només l’aïllament, sinó també "no tenir relacions sexuals durant un mínim de tres mesos". "Tot i que ja no hi hagi símptomes, el virus pot ser al semen durant tres mesos. És una epidèmia d’elevada letalitat i contagiosa. I, a més, estem en un context de país molt pobre", conclou Caylà.
