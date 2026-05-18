Marc Romera, especialista en nutrició: «Hem demonitzat els hidrats de carboni, però són essencials si saps quan i com prendre’ls»
L’expert en salut metabòlica, nutrició i entrenament de força explica com incloure els hidrats de carboni de manera estratègica a la rutina
Ronald Goncalves
Atès l’auge de les tecnologies de la comunicació i el major accés a la informació, ha anat creixent la preocupació de la gent per la salut, cosa que s’ha manifestat a través d’una major consciència sobre la importància de fer exercici i de cuidar l’alimentació.
Tanmateix, de vegades es donen circumstàncies en què les persones van més enllà del que és saludable i adopten conductes contraproduents, tal com indica Marc Romera, especialista en salut metabòlica, nutrició i entrenament de força, al pòdcast «Impacients».
«Hem demonitzat els hidrats de carboni, però són essencials si saps quan i com prendre’ls», va avançar Romera, que va dedicar gran part de les seves intervencions a aclarir la realitat al voltant del consum d’hidrats de carboni.
«Hi ha gent que fa keto i entrena fort creient que crema greix directament però, en realitat, està estirant de glucosa generada a partir de proteïna muscular. Així perds múscul en lloc de guanyar-ne», continua il·lustrant.
Per això, proposa incloure hidrats de carboni a la dieta de manera estratègica, és a dir, abans i després de l’exercici, per millorar el rendiment i preservar la massa muscular.
«Prendre’n abans de l’entrenament ens dona energia immediata; després, afavoreixen la recuperació i la síntesi proteica», va explicar Romera, que tot seguit va alertar dels riscos de mantenir dietes amb molt pocs hidrats de carboni i dejunis prolongats sense supervisió.
«He vist moltes analítiques on la insulina està pels terres i la gent es pensa que està bé, però després es foten un atracón i els ve un baixó tremendo», va relatar.
Tanmateix, el que sí que és clar és que l’entrenament de força és clau tant per veure’s bé com per millorar el metabolisme. «Si entrenes i menges hidrats de carboni després, la glucosa va al múscul, no al teixit gras. La insulina no és l’enemic, com diuen alguns gurús; ben utilitzada, pot ser una aliada en el desenvolupament muscular», va detallar.
«Pots entrenar i menjar perfecte, però si estàs estressat i dorms malament, el cortisol et saboteja. Cal moure’s més, però també descansar», sentencia l’especialista, que conclou assegurant que la clau és tenir un estil de vida coherent, basat en hàbits sostenibles i que s’adaptin a la rutina específica de la persona que els duu a terme.
