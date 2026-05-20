Els experts hi coincideixen: els nens no haurien de tenir mòbil amb internet abans d'aquesta edat

Pediatres i especialistes alerten que l’exposició excessiva a les pantalles pot afectar el son, la vista, l’atenció i el desenvolupament social dels infants

Bruna Segura

Girona

Cada vegada més infants tenen mòbil propi abans d’arribar a l’adolescència. Segons diversos estudis, molts nens ja disposen d’un smartphone cap als 10 anys, i el percentatge creix molt a partir dels 13.

Aquesta situació preocupa els experts, que avisen que un ús massa precoç i intensiu de les pantalles pot tenir conseqüències en la salut física i emocional dels menors.

Entre els riscos més citats hi ha menys descans, més sedentarisme, dificultats d’atenció, pitjor rendiment escolar, problemes de llenguatge, menys habilitats socials i més exposició a continguts inadequats.

Pantalles, vista i salut

Els especialistes també alerten dels efectes sobre la salut visual. Passar moltes hores mirant pantalles pot afavorir la fatiga visual, el mal de cap, la sequedat ocular i, en alguns casos, l’aparició o progressió de la miopia.

Per això recomanen fer pauses freqüents, limitar el temps d’ús i fomentar activitats a l’aire lliure, especialment en edats primerenques.

Durant l’adolescència, el cervell encara està en ple procés de maduració. Un ús excessiu del mòbil pot interferir en l’atenció, la memòria i el control dels impulsos, a més d’afavorir hàbits més sedentaris.

Més control i acompanyament familiar

Les recomanacions dels experts apunten a evitar l’ús de pantalles en menors de 6 anys, limitar-lo a un màxim d’una hora diària entre els 7 i els 12 anys, i no superar les dues hores entre els 13 i els 16, sempre amb controls parentals i supervisió adulta.

Alguns pediatres defensen que els menors no haurien de tenir un mòbil propi amb internet fins, com a mínim, als 16 anys.

La clau, segons els especialistes, és que les famílies estableixin límits clars, donin exemple amb el seu propi ús dels dispositius i acompanyin els infants en l’aprenentatge digital.

