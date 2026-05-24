Ni córrer ni caminar: l’error que pot frenar la pèrdua de greix sense que ho sàpigues
Caminar és saludable i recomanable, però els experts recorden que, si l’objectiu és aprimar-se, cal combinar moviment, força i alimentació
Caminar és una de les formes més senzilles i accessibles de fer activitat física. No cal material, es pot adaptar a gairebé totes les edats i ajuda a millorar la salut cardiovascular, l’estat d’ànim i el benestar general. Però quan l’objectiu és perdre greix corporal, limitar-se només a caminar pot quedar curt.
L’entrenador personal Juan Antonio Martín, especialitzat en pèrdua de greix, ho ha explicat amb una dada molt clara: per perdre un quilo de greix corporal caldria caminar aproximadament entre 25 i 28 hores, sempre depenent del pes, el ritme, el terreny i la intensitat.
El problema no és caminar, sinó esperar-ho tot de caminar
Per perdre greix cal generar un dèficit calòric, és a dir, gastar més energia de la que s’ingereix. Caminar hi pot ajudar, però no sempre crema tantes calories com molta gent imagina. Segons el ritme i la persona, una hora de caminada pot suposar una despesa aproximada d’entre 250 i 300 calories.
Això no vol dir que caminar no serveixi. Al contrari: és una eina molt útil per moure’s més, reduir el sedentarisme i sumar despesa energètica al llarg del dia. De fet, organismes com l’OMS recomanen als adults fer entre 150 i 300 minuts d’activitat física moderada a la setmana i incloure exercicis d’enfortiment muscular almenys dos dies setmanals.
El que frena molts processos d’aprimament és pensar que una passejada compensa qualsevol excés o que, només caminant, el greix desapareixerà ràpidament.
La força, la peça que molts obliden
Un dels errors més habituals és abusar del cardio i oblidar l’entrenament de força. Córrer, caminar ràpid o fer bicicleta pot ajudar a cremar calories en el moment, però treballar la musculatura és clau per mantenir massa muscular i millorar el metabolisme.
La Mayo Clinic recorda que l’entrenament de força pot ajudar a controlar o perdre pes i a augmentar el metabolisme, cosa que contribueix a cremar més calories. També ajuda a preservar la massa muscular, especialment important quan es fa dieta o es redueix la ingesta calòrica.
Això no vol dir passar hores al gimnàs. Es pot començar amb exercicis amb el propi pes corporal, bandes elàstiques, pesos lleugers o màquines, sempre adaptant la intensitat al nivell de cadascú.
Aprimar-se no depèn només de l’exercici
Un altre punt important és l’alimentació. El CDC recorda que la pèrdua de pes es produeix quan l’activitat física es combina amb una reducció de les calories ingerides, i que la major part de la pèrdua de pes acostuma a venir dels canvis en la dieta.
Per això, caminar cada dia pot no donar resultats si després no hi ha una alimentació equilibrada, suficient proteïna, bon descans i constància. El cos necessita energia, però també nutrients per conservar múscul i mantenir-se actiu.
La clau no és triar entre caminar, córrer o fer força, sinó combinar-ho bé. Caminar suma, el cardio ajuda, la força protegeix la musculatura i l’alimentació marca bona part del resultat.
Així, si l’objectiu és perdre greix, el millor pla no és fer una sola cosa durant hores, sinó crear una rutina sostenible: moure’s cada dia, entrenar força diverses vegades per setmana i cuidar el que es menja sense caure en solucions miracle.
