Els científics no esperaven aquest efecte: l’exercici que millora la recuperació dels homes amb càncer
Un enfocament innovador que combina activitat física adaptada i recuperació mèdica per millorar l’evolució del pacient
Claudio Torres
L’exercici físic s’ha convertit en una eina clau dins del procés de recuperació dels homes que pateixen càncer, no només pels seus beneficis físics, sinó també pel seu impacte en la salut mental, emocional i social dels pacients. Així ho han destacat diferents especialistes i pacients durant una jornada celebrada al parc del Retiro, impulsada per l’Associació INVI i el Programa Exercici i Càncer.
Els experts subratllen que els tractaments oncològics provoquen efectes secundaris importants que van molt més enllà del mateix tumor. Entre aquests, destaquen la pèrdua de massa muscular, la reducció de la força i de la capacitat física, l’augment del risc cardiovascular i alteracions neurològiques que poden afectar la mobilitat. A això s’hi sumen conseqüències emocionals com la davallada de l’estat d’ànim, l’aïllament social o les dificultats per reprendre la vida laboral i familiar.
En el cas concret del càncer de mama masculí, els especialistes recorden que continua sent una malaltia poc coneguda. L’andròleg Javier Ruiz adverteix que les teràpies hormonals associades a aquest tipus de càncer poden generar efectes secundaris rellevants, com la disminució de la libido, problemes de funció erèctil, pèrdua de massa muscular o dolors articulars. En aquest context, insisteix que l’exercici físic es presenta com una eina fonamental per contrarestar part d’aquests efectes i afavorir la recuperació integral del pacient.
Els testimonis dels mateixos afectats reforcen aquesta idea. Pacients com Antonio García assenyalen que l’activitat física els ha permès suportar millor el dolor i mantenir una millor qualitat de vida durant el tractament. En la mateixa línia, altres, com Óscar Gómez, destaquen que l’exercici no només accelera la recuperació física, sinó que també contribueix a millorar el benestar mental i a recuperar sensacions prèvies a la malaltia.
Des de l’àmbit científic, la directora del Programa Exercici i Càncer, Soraya Casla, recorda, a més, que el càncer no és una malaltia exclusiva de les dones. De fet, subratlla que el nombre d’homes afectats és considerablement alt, cosa que fa necessari reforçar l’atenció i els recursos destinats a aquest col·lectiu. Segons explica, la pràctica d’activitat física influeix directament en l’estat d’ànim, en la motivació per reprendre la rutina diària i en la reconstrucció de la vida després del diagnòstic.
En conjunt, els especialistes coincideixen que l’exercici físic, sempre adaptat a la situació de cada pacient, pot convertir-se en un complement essencial del tractament oncològic, ajudant a millorar tant la recuperació física com la qualitat de vida global dels afectats.
