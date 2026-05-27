Dormir malament de petit pot passar factura anys després
Un estudi de la Universitat de València relaciona els problemes de son als 8-9 anys amb símptomes de TDAH als 10-11
Els problemes de son no són només cosa d’adults. L’insomni, les dificultats per agafar el son, despertar-se sovint a la nit o, simplement, no dormir les hores necessàries segons l’edat, també afecten infants i adolescents. I no és un tema menor: dormir poc o malament pot perjudicar el rendiment escolar, l’estat d’ànim, la concentració i, en alguns casos, relacionar-se amb problemes de conducta o d’atenció.
Segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia, la meitat dels espanyols pateixen algun dels més de 100 trastorns del son descrits. Entre aquests hi ha l’apnea obstructiva del son, els trastorns del ritme circadiari, la síndrome de les cames inquietes, les parasòmnies, la narcolèpsia o la hipersòmnia idiopàtica. Tot i que sovint es parla d’aquests problemes en adults, els experts alerten que també poden aparèixer en edats primerenques.
El son també és salut mental i desenvolupament
Dormir bé és clau per al desenvolupament físic i mental. El son infantil intervé en l’aprenentatge, la memòria, el processament emocional i la capacitat de concentració. Quan aquest descans s’altera de manera habitual, les conseqüències poden anar més enllà del cansament.
Així ho apunta una investigació liderada per Llúcia González-Safont, investigadora de l’àrea d’Epidemiologia i Salut Pública del CIBER —CIBERESP—, de la Facultat d’Infermeria i Podologia de la Universitat de València i de la Fundació FISABIO. L’estudi relaciona els problemes de son en infants amb el desenvolupament posterior de símptomes de trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat, conegut com a TDAH.
La recerca, publicada a la revista European Journal of Pediatrics, ha analitzat 1.244 infants de Gipuzkoa, Sabadell i València. El personal investigador va estudiar els problemes de son quan tenien entre 8 i 9 anys i, posteriorment, les manifestacions de TDAH als 10-11 anys.
Què han trobat els investigadors?
Els resultats mostren una associació clara entre dormir malament als 8-9 anys i presentar símptomes de TDAH en la preadolescència. Aquesta relació es va mantenir fins i tot després d’excloure de l’anàlisi infants amb problemes clínics previs, com els nascuts prematurs, els nascuts petits per a l’edat gestacional o els que ja tenien símptomes compatibles amb el diagnòstic.
Les dades que recull l’estudi situen la prevalença dels problemes de son en la infància al voltant del 20%. Pel que fa al TDAH, afecta aproximadament entre el 3% i el 7,5% dels infants. A més, els problemes per dormir són encara més freqüents entre nens i nenes amb TDAH, amb percentatges que poden anar del 25% al 73,3%.
No tots els infants que dormen malament tindran TDAH
Els experts, però, demanen prudència. La doctora Llúcia González recorda que “aquestes troballes s’han d’interpretar amb cautela”. I afegeix: “Encara que no tots els infants amb problemes de son hagin de desenvolupar símptomes de TDAH, la seva detecció en etapes primerenques, amb qüestionaris de fàcil aplicació a la consulta pediàtrica, podria contribuir a prevenir o mitigar futurs símptomes de problemes de comportament, com el TDAH”.
Per això, la investigadora defensa que seria interessant incorporar eines de cribratge sobre el son infantil en programes d’atenció primària, com el Programa de Salut Infantil. Detectar abans aquests problemes podria ajudar famílies i professionals sanitaris a actuar a temps.
Dormir prou també ha de ser una prioritat en infants i adolescents
La conclusió és clara: el descans no és un luxe ni una rutina secundària. En infants, nens i adolescents, dormir menys hores de les necessàries o tenir un son de mala qualitat pot afectar la salut, el comportament i l’aprenentatge.
L’estudi reforça la necessitat de promoure hàbits de son saludables durant la infància: horaris regulars, menys pantalles abans d’anar a dormir, rutines tranquil·les al vespre i consulta pediàtrica si els problemes es repeteixen. Perquè el TDAH no es pot explicar només pel son, però dormir malament pot ser un senyal d’alerta que convé no ignorar.
