Experts científics coincideixen: aquests són els millors exercicis per guanyar força quan estàs lesionat
Una investigació recent va obtenir resultats molt aclaridors que desmenteixen un mite molt estès als gimnasos
Ramón Baylos
Vivim en una era en què hi ha tanta informació sobre com fer exercici de manera correcta que s’ha instaurat una certa obsessió pels matisos, com la durada, la intensitat i l’impacte dels entrenaments.
Això ha propiciat que també hagin sorgit molts mites sobre quina és la manera correcta d’entrenar. I, precisament, un estudi científic recent ha servit per desmentir un dels més estesos sobre l’eficàcia dels exercicis isomètrics.
La investigació en qüestió va ser publicada a la revista Applied Psychology, Nutrition and Metabolism amb una hipòtesi clara: els exercicis isomètrics tenen la mateixa efectivitat que aquells que requereixen repeticions completes.
Per fer-ho, l’estudi va comptar amb una mostra de 23 persones sanes, en les quals es van mesurar canvis significatius en el gruix muscular obtingut a partir d’exercicis isomètrics i d’altres de rang complet. Com ho van fer exactament?
Molt senzill: els participants havien de dur a terme entrenaments en què una cama, assignada aleatòriament, fes exercicis isomètrics i, mentrestant, l’altra fes exercicis amb repeticions completes.
Els resultats de l’estudi van ser aclaridors: al final del mes i mig que va durar la investigació, no es van observar diferències significatives entre una cama i l’altra en cap cas. O, dit d’una altra manera, els exercicis isomètrics havien estat igual d’efectius que els altres.
Això serveix com a suport clau per a molts especialistes en entrenament que recomanen exercicis isomètrics quan la persona es troba en situacions especials, com ara recuperant-se d’una lesió.
Tenint en compte que aquest tipus d’exercicis no requereixen moviments bruscos a les articulacions, molts experts els recomanen per no deixar d’entrenar encara que la persona tingui alguna molèstia important de la qual s’estigui recuperant.
