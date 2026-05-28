Caminar sense sortir de casa: l’entrenament de 5 minuts que triomfa a internet
La rutina combina quatre exercicis senzills, no necessita material i permet sumar més de 500 passos sense trepitjar el carrer
Quan fa fred, plou o simplement no hi ha temps per sortir, mantenir una rutina d’exercici pot fer-se costa amunt. Per això s’ha popularitzat una proposta molt simple: caminar dins de casa amb una rutina curta de cardio, dreta, sense material i apta per a diferents nivells físics.
La plataforma Nourish Move Love ha difós un entrenament de només 5 minuts que promet superar els 500 passos combinant quatre moviments de baix impacte. L’objectiu és activar el cos, pujar pulsacions i trencar el sedentarisme sense necessitat de gimnàs.
Els quatre exercicis de la rutina
El primer moviment és la marxa al lloc, que consisteix a caminar sense desplaçar-se, aixecant els genolls de manera controlada. Ajuda a activar cames, malucs i zona abdominal.
El segon és el pas lateral, movent-se d’un costat a l’altre amb ritme. Aquest exercici suma treball de cames i també pot implicar braços, espatlles i pit si s’hi afegeix moviment de braços.
El tercer és el pas endavant i enrere, una variació que activa glutis, isquiotibials, adductors i core. És útil per donar més dinamisme a la caminada i no limitar-se sempre al mateix gest.
L’últim és el doble genoll amunt amb toc, que eleva la intensitat i fa treballar més la zona abdominal, especialment si es manté el tronc ferm i el moviment és controlat.
Serveix per aprimar-se?
Aquesta mena de rutina pot ajudar a cremar calories i a sumar activitat diària, però no és una solució màgica per perdre pes. Per aprimar-se cal mantenir un dèficit calòric, és a dir, gastar més energia de la que s’ingereix, i això depèn tant de l’exercici com de l’alimentació.
Ara bé, el gran avantatge d’aquest entrenament és que és fàcil d’incorporar. Es pot fer al matí, en una pausa de feina, mentre es mira la televisió o com a escalfament abans d’una sessió més completa.
L’OMS recomana als adults fer entre 150 i 300 minuts d’activitat física moderada a la setmana, o bé entre 75 i 150 minuts d’activitat vigorosa, i afegir exercicis de força almenys dos dies setmanals.
Poc temps, però millor que no moure’s
Cinc minuts no substitueixen una rutina completa, però poden ser un bon punt de partida per a persones sedentàries o per a dies en què costa sortir de casa. També poden ajudar a reduir estones llargues assegut, millorar la circulació i activar el cos sense impacte elevat.
La clau és repetir-ho amb constància i, si es vol avançar, acumular diverses tandes al llarg del dia o combinar-ho amb exercicis de força. Caminar dins de casa no és només una moda d’internet: ben plantejat, pot ser una manera senzilla de moure’s més quan sortir al carrer no ve de gust.
