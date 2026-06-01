Ni córrer ni nedar: aquest exercici de baix impacte és clau per als majors de 65 anys
Aquesta disciplina mil·lenària s’ha convertit en una de les activitats físiques més practicades
Javier Fidalgo
L’activitat física és un pilar fonamental per al benestar, sigui quina sigui l’edat. Amb el pas del temps, algunes persones deixen de practicar esport a causa del dolor articular.
Tanmateix, els exercicis de baix impacte són una opció ideal per guanyar estabilitat, moure’s millor i reduir les molèsties. D’aquesta manera, el ioga és una disciplina que ofereix múltiples beneficis per a la salut.
Els experts coincideixen en la importància de mantenir-se en moviment per evitar un estil de vida sedentari. En aquest sentit, el ioga aporta una àmplia varietat de postures que milloren la flexibilitat i la postura corporal.
En els darrers anys, aquesta disciplina mil·lenària s’ha convertit en una de les activitats físiques més practicades arreu del món. El ioga també ajuda a reduir l’estrès i a incrementar la força.
A través dels moviments, la meditació i el control de la respiració, les persones que fan ioga aconsegueixen una connexió entre cos i ment. És accessible, ja que no cal una subscripció al gimnàs per començar.
Per fer ioga a casa n’hi ha prou amb una estora. No importa la condició física, ja que pots adaptar les postures i personalitzar-les en funció de la teva capacitat i l’objectiu final.
De fet, el ioga ben adaptat és efectiu per alleujar dolors de coll, artritis, dolor de genolls i d’esquena, entre d’altres. Ara bé, és fonamental comptar amb un bon assessorament i un instructor professional per reduir el risc de lesió.
Finalment, segons la pàgina d’Under Armour, «fer un parell de sessions d’uns 10 minuts a la setmana et pot aportar molts beneficis que et serviran a l’hora de practicar altres esports».
