Ni córrer ni nedar: aquest exercici de baix impacte és clau per als majors de 65 anys

Aquesta disciplina mil·lenària s’ha convertit en una de les activitats físiques més practicades

Una dona fent ioga / arxiu

Javier Fidalgo

L’activitat física és un pilar fonamental per al benestar, sigui quina sigui l’edat. Amb el pas del temps, algunes persones deixen de practicar esport a causa del dolor articular.

Tanmateix, els exercicis de baix impacte són una opció ideal per guanyar estabilitat, moure’s millor i reduir les molèsties. D’aquesta manera, el ioga és una disciplina que ofereix múltiples beneficis per a la salut.

Els experts coincideixen en la importància de mantenir-se en moviment per evitar un estil de vida sedentari. En aquest sentit, el ioga aporta una àmplia varietat de postures que milloren la flexibilitat i la postura corporal.

En els darrers anys, aquesta disciplina mil·lenària s’ha convertit en una de les activitats físiques més practicades arreu del món. El ioga també ajuda a reduir l’estrès i a incrementar la força.

A través dels moviments, la meditació i el control de la respiració, les persones que fan ioga aconsegueixen una connexió entre cos i ment. És accessible, ja que no cal una subscripció al gimnàs per començar.

Per fer ioga a casa n’hi ha prou amb una estora. No importa la condició física, ja que pots adaptar les postures i personalitzar-les en funció de la teva capacitat i l’objectiu final.

De fet, el ioga ben adaptat és efectiu per alleujar dolors de coll, artritis, dolor de genolls i d’esquena, entre d’altres. Ara bé, és fonamental comptar amb un bon assessorament i un instructor professional per reduir el risc de lesió.

Finalment, segons la pàgina d’Under Armour, «fer un parell de sessions d’uns 10 minuts a la setmana et pot aportar molts beneficis que et serviran a l’hora de practicar altres esports».

