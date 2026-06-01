Tim Spector, expert en microbiota: «El teu cos no pot digerir la major part de la fibra, per això és tan important»
Els experts en salut intestinal assenyalen que les proteïnes i les fibres no competeixen biològicament
Javier Fidalgo
Tim Spector és un conegut epidemiòleg, metge i divulgador britànic sobre la relació entre la nutrició, la microbiota intestinal i la salut. A les xarxes socials, el científic comparteix la seva opinió sobre les dietes de moda i defensa una dieta mediterrània basada en vegetals i rica en fibra.
Durant els darrers dies, Spector ha publicat un vídeo a Instagram amb el gastroenteròleg Will Bulsiewicz. A la publicació, els experts en salut intestinal assenyalen que les proteïnes i les fibres no competeixen biològicament, sinó que compleixen funcions diferents.
En aquest sentit, els especialistes expliquen que les proteïnes s’absorbeixen principalment a l’intestí prim: «On es descomponen en aminoàcids que s’utilitzen per construir músculs, enzims, hormones i cèl·lules immunitàries».
Segons els científics, la fibra evita aquest procés en gran mesura. «El cos no pot digerir la major part de la fibra, i precisament per això és tan important», asseguren als comentaris.
En lloc d’això, la fibra viatja fins al còlon: «On milers de milions de microbis intestinals la fermenten en compostos que ajuden a mantenir la mucosa intestinal, regular la inflamació, influir en la gana i fins i tot comunicar-se amb el cervell».
Així mateix, Spector i Bulsiewicz detallen que si consumeixes grans quantitats de proteïnes sense prou fibra, part de l’excés de proteïna arriba al còlon. En aquest cas, els experts en salut intestinal expliquen quins són els efectes d’aquest procés.
«Allà, els microbis fermenten les proteïnes en lloc de la fibra, produint compostos com l’amoníac i el sulfur d’hidrogen, que amb el temps poden afectar negativament l’ambient intestinal», expliquen a la gravació.
Per aquest motiu, els metges arriben a la conclusió següent: «Aquesta és una de les raons per les quals els patrons dietètics més saludables a llarg termini inclouen de manera constant proteïnes adequades i una gran quantitat de fibra vegetal diversa. Proteïnes per a les cèl·lules humanes i fibra per als milers de milions de cèl·lules microbianes que viuen al seu costat».
