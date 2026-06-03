La nutricionista Lara Ibarra ho té clar: aquest és l’hàbit més important per perdre greix
L’experta assegura que la clau no és seguir dietes extremes, sinó adoptar rutines que es puguin mantenir durant mesos o anys
En un món ple de dietes miraculoses, reptes virals i promeses de resultats ràpids, la dietista i nutricionista esportiva Lara Ibarra defensa una idea molt diferent: per perdre greix, el més important no és trobar el mètode perfecte, sinó ser capaç de mantenir-lo en el temps.
L’experta ha analitzat alguns dels hàbits més populars per aprimar-se i ha arribat a una conclusió contundent: la constància és molt més efectiva que qualsevol estratègia extrema.
Segons explica, moltes persones abandonen els seus objectius perquè intenten seguir plans massa estrictes, difícils de mantenir o incompatibles amb la seva vida quotidiana.
L’hàbit que està per sobre de tots els altres
Per a Ibarra, el factor determinant és el que els especialistes anomenen adherència, és a dir, la capacitat de seguir una alimentació i uns hàbits saludables durant un període llarg de temps.
En altres paraules: serveix de poc seguir una dieta perfecta durant tres setmanes si després s’abandona completament.
L’experta resumeix aquesta idea amb una frase molt clara: "el millor pla és aquell que pots mantenir".
Els tres consells que recomana per perdre greix
A partir d’aquesta filosofia, Lara Ibarra proposa diverses estratègies senzilles però efectives.
1. Evitar els dèficits calòrics exagerats
Moltes persones intenten perdre pes reduint dràsticament les calories. El problema és que això acostuma a generar gana, cansament i abandonament.
Per aquest motiu, l’experta aposta per un dèficit moderat, suficient per perdre greix però sense convertir el dia a dia en una lluita constant contra la fam.
2. No prohibir els aliments preferits
Un dels errors més habituals és eliminar completament aliments que agraden molt.
Segons la nutricionista, aquesta prohibició acostuma a generar més desig i pot acabar provocant episodis de descontrol alimentari.
Per això defensa que una dieta sostenible ha de tenir espai per a algun caprici ocasional, sempre dins d’un context equilibrat.
3. Planificar els àpats
La improvisació és una de les principals enemigues dels bons hàbits.
Preparar menús amb antelació, tenir opcions saludables disponibles i organitzar les compres ajuda a prendre decisions més encertades durant la setmana.
El dejuni intermitent no és una solució màgica
Ibarra també qüestiona algunes de les estratègies que s'han popularitzat els últims anys, com el dejuni intermitent o el cardio en dejú.
Aquests mètodes poden funcionar per a algunes persones, però els estudis disponibles indiquen que, a llarg termini, no ofereixen avantatges significatius respecte a una alimentació equilibrada quan les calories totals són similars.
Per això, els experts insisteixen que el factor més important continua sent mantenir un balanç energètic adequat durant setmanes i mesos.
Força, moviment i paciència
La nutricionista també destaca la importància de combinar una bona alimentació amb entrenament de força, activitat física regular i descans suficient.
Caminar, moure's durant el dia i mantenir una rutina d'exercici adaptada a cada persona contribueixen a preservar la massa muscular i a facilitar la pèrdua de greix.
La gran conclusió és que no existeixen dreceres. Les transformacions que duren acostumen a construir-se amb petits hàbits repetits cada dia, no amb mesures extremes que només es poden mantenir durant unes setmanes.
Per això, cada vegada més especialistes coincideixen en el mateix missatge: menys dietes miracle i més constància. És menys espectacular, però és el que acostuma a donar millors resultats a llarg termini.
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