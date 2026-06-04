Compte amb aquests medicaments d'ús habitual: poden afectar el cor
Antiinflamatoris com l’ibuprofèn, alguns antibiòtics i l’ús prolongat d’omeprazol poden tenir riscos cardiovasculars en persones vulnerables
Moltes persones prenen ibuprofèn, naproxèn, dexketoprofèn o omeprazol amb relativa normalitat. Són fàrmacs molt habituals i, en molts casos, segurs quan s’utilitzen bé. Però això no vol dir que es puguin prendre sense límits ni sense tenir en compte l’estat de salut de cada persona.
El cardiòleg Aurelio Rojas ha advertit que alguns medicaments d’ús freqüent poden tenir efectes adversos sobre la salut cardiovascular, especialment quan s’abusa d’ells, es prenen durant massa temps o hi ha antecedents de pressió alta, infart, insuficiència cardíaca o altres factors de risc.
Els antiinflamatoris, els més habituals
Els antiinflamatoris no esteroïdals, coneguts com a AINEs, són dels medicaments més utilitzats per alleujar dolor, febre o inflamació. En aquest grup hi ha fàrmacs com l’ibuprofèn, el naproxèn, el diclofenac o el dexketoprofèn.
El problema és que, en determinades persones, poden afavorir la retenció de líquids, augmentar la pressió arterial i incrementar el risc de complicacions cardiovasculars si es prenen a dosis altes o durant períodes llargs.
Això no vol dir que prendre un ibuprofèn de manera puntual sigui perillós per a tothom. El risc acostuma a preocupar sobretot en persones amb malaltia cardiovascular prèvia, hipertensió, edat avançada o tractaments crònics. Per això, els especialistes recomanen utilitzar sempre la dosi més baixa eficaç durant el menor temps possible.
Antibiòtics i arítmies
Alguns antibiòtics també poden tenir efectes sobre el cor. El cardiòleg assenyala fàrmacs com l’azitromicina o les fluoroquinolones, que en determinats pacients poden alterar la conducció elèctrica cardíaca i afavorir arítmies.
Aquest risc no és freqüent en persones sanes, però pot ser més rellevant si ja hi ha antecedents d’arítmia, problemes cardíacs, alteracions del potassi o el magnesi, o si es prenen altres medicaments que també poden afectar el ritme del cor.
Per això és important no prendre antibiòtics sense recepta ni guardar-ne restes d’un tractament anterior. Cada infecció necessita una valoració mèdica i no tots els antibiòtics són adequats per a tothom.
Ull amb l’omeprazol durant mesos
L’omeprazol és un altre dels fàrmacs més consumits. S’utilitza per tractar reflux, cremor d’estómac o protecció gàstrica en alguns tractaments. Però prendre’l durant molt de temps sense control mèdic també pot tenir conseqüències.
Un dels riscos descrits és la baixada de magnesi en sang, un mineral important per al funcionament muscular i cardíac. Quan els nivells són massa baixos, poden aparèixer rampes, cansament, alteracions del ritme cardíac o altres problemes.
Això no vol dir que calgui deixar-lo de cop si està prescrit, sinó revisar amb el metge si realment cal mantenir-lo, durant quant temps i amb quin seguiment.
No automedicar-se, la millor prevenció
El missatge no és tenir por dels medicaments, sinó utilitzar-los bé. Els antiinflamatoris, antibiòtics i protectors gàstrics poden ser molt útils quan estan indicats, però no haurien de prendre’s per rutina ni com si fossin innocents.
Si tens hipertensió, problemes de cor, antecedents d’infart, insuficiència cardíaca, malaltia renal o prens diversos medicaments, és especialment important consultar abans amb un professional sanitari.
La millor norma és senzilla: no allargar tractaments pel teu compte, no barrejar medicaments sense preguntar i no automedicar-se. Un fàrmac habitual pot ser segur en una persona i no ser-ho tant en una altra.
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