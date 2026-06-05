L’OCU avisa sobre els pegats per aprimar-se: “Poden causar problemes”
L’organització alerta que aquests productes prometen perdre pes sense esforç, però no tenen eficàcia demostrada i poden provocar irritacions o reaccions a la pell
Amb l’arribada de l’estiu, tornen les presses per aprimar-se i també els productes que prometen resultats ràpids. Entre els més populars a internet hi ha els pegats per aprimar-se, uns adhesius que es col·loquen sobre la pell i que s’anuncien com una solució fàcil per reduir la gana, accelerar el metabolisme o cremar greix.
L’OCU ha llançat un avís contundent: aquests productes no tenen una base científica sòlida i poden generar una falsa sensació de seguretat. Segons l’organització, molts d’aquests pegats es venen en plataformes en línia i xarxes socials amb missatges que prometen perdre pes sense dieta, sense exercici i sense esforç.
Promeses massa bones per ser veritat
Els pegats s’apliquen habitualment en zones com l’abdomen, els braços o l’esquena. La publicitat assegura que alliberen substàncies capaces de reduir el volum corporal o controlar l’apetit. Però, segons l’OCU, els ingredients que declaren solen ser extractes vegetals o substàncies d’ús cosmètic, sense efecte aprimador demostrat, i encara menys aplicats de manera tòpica.
Alguns anuncis fins i tot intenten comparar aquests productes amb medicaments contra l’obesitat com Ozempic, Wegovy o Zepbound, però la diferència és enorme: aquests fàrmacs són medicaments, tenen indicacions concretes i han d’utilitzar-se sota supervisió mèdica.
Poden provocar efectes adversos
El problema no és només que no funcionin. L’OCU també adverteix que aquests productes poden causar irritacions, al·lèrgies o altres reaccions cutànies, sobretot quan la composició no està ben identificada o quan es fan servir durant moltes hores.
A més, el reclam de “natural” pot ser enganyós. Que un producte sigui natural no vol dir que sigui segur, ni que tingui efectes reals sobre el pes corporal.
L’organització ha traslladat aquesta situació a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris perquè considera que moltes d’aquestes promocions incompleixen la normativa sobre publicitat de productes amb suposada finalitat sanitària.
Amazon ja n’ha retirat alguns
Després de l’avís de l’OCU, Amazon ha començat a retirar alguns d’aquests pegats del seu catàleg. Tot i això, continuen apareixent productes similars en altres plataformes de venda en línia, sovint amb imatges d’abans i després, descomptes agressius i missatges molt atractius.
Per això, les associacions de consumidors demanen més control sobre la publicitat a internet i una vigilància més estricta d’aquests productes.
La pèrdua de pes no funciona amb dreceres
Els experts recorden que perdre pes de manera saludable exigeix canvis sostinguts en l’alimentació, activitat física regular, descans i, en alguns casos, seguiment mèdic. Cap pegat pot substituir aquest procés.
Els productes que prometen aprimar-se ràpidament i sense esforç acostumen a ser un senyal d’alarma. Poden fer perdre diners, generar frustració i, en alguns casos, posar en risc la salut. Per això, abans de comprar qualsevol producte miracle, és millor consultar un professional sanitari i desconfiar de les promeses massa fàcils.
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