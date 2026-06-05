Tens més de 60 anys? Aquests són els exercicis que els experts recomanen per mantenir força i autonomia
Les gatzonetes, les elevacions de talons o els exercicis amb bandes elàstiques poden ajudar a conservar la mobilitat i reduir el risc de caigudes
Mantenir-se actiu després dels 60 anys és una de les millors decisions que es poden prendre per preservar la salut i la qualitat de vida. Lluny de la creença que l'exercici de força és només per a persones joves, cada vegada més especialistes insisteixen que treballar la musculatura és especialment important a mesura que passen els anys.
Segons recorden professionals de l'activitat física i l'envelliment saludable, la pèrdua progressiva de massa muscular és un procés natural associat a l'edat. Tot i això, es pot alentir amb exercici regular, una alimentació adequada i hàbits de vida saludables.
La força, clau per mantenir la independència
Els experts destaquen que l'entrenament de força no només serveix per guanyar múscul. També contribueix a mantenir la densitat òssia, millorar l'equilibri, reforçar les articulacions i reduir el risc de lesions i caigudes.
A més, ajuda a conservar l'autonomia en activitats quotidianes tan habituals com aixecar-se d'una cadira, pujar escales, carregar bosses de la compra o caminar amb seguretat.
Exercicis senzills que es poden fer a casa
Entre els moviments més recomanats hi ha:
- Gatzonetes adaptades al nivell de cada persona.
- Flexions recolzades a la paret.
- Elevacions de talons per reforçar cames i turmells.
- Exercicis de rem amb bandes elàstiques.
- Treball de cames amb resistències lleugeres.
Molts d'aquests exercicis es poden realitzar sense necessitat d'anar al gimnàs i utilitzant únicament el pes corporal o material econòmic com les bandes elàstiques.
La progressió és més important que la intensitat
Els especialistes insisteixen que no cal aixecar grans pesos per obtenir beneficis. El més important és començar de manera gradual i mantenir una pràctica constant.
Una opció habitual és iniciar-se amb una o dues sèries d'entre 10 i 12 repeticions per exercici, adaptant sempre l'esforç a la condició física de cada persona i incrementant-lo progressivament amb el temps.
Més beneficis dels que sembla
L'activitat física regular també pot contribuir a millorar l'estat d'ànim, la qualitat del son i la confiança personal. Diversos estudis han relacionat l'exercici amb una millor salut cardiovascular, una menor fragilitat física i una major autonomia en la gent gran.
Per aquest motiu, els professionals recomanen combinar els exercicis de força amb caminades, activitats aeròbiques suaus i exercicis d'equilibri i flexibilitat.
Abans de començar, consulta un professional
Tot i que la majoria d'aquests exercicis són segurs, els experts recorden que les persones amb problemes cardíacs, lesions o malalties cròniques haurien de consultar prèviament amb un metge o un professional de l'activitat física.
La conclusió és clara: treballar la força després dels 60 anys no és una opció reservada als esportistes, sinó una eina fonamental per mantenir la salut, la mobilitat i la independència durant més temps.
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