L’error que comet molta gent a l’hora de menjar: per això costa tant seguir una dieta equilibrada
Els experts coincideixen que la manca de planificació és una de les principals causes dels mals hàbits alimentaris
Mantenir una alimentació saludable no sempre depèn de la força de voluntat. Sovint, el problema comença molt abans d’asseure’s a taula. Segons diversos experts en nutrició i alimentació, improvisar els àpats és un dels errors més habituals i també un dels que més dificulten seguir una dieta equilibrada.
Quan no es planifica què es menjarà durant la setmana, és més fàcil acabar recorrent a opcions ràpides, poc saludables o amb un excés de productes ultraprocessats.
La planificació marca la diferència
L’experta culinària Cristina García Ferreira assegura que moltes persones no dediquen prou temps a pensar quins ingredients consumeixen ni quins nutrients aporten els seus àpats. Aquesta manca de previsió acaba afectant la qualitat de l’alimentació diària.
Segons explica, quan arribem a casa cansats i sense haver planificat res, acostumem a triar allò que és més fàcil i ràpid de preparar, encara que no sigui l’opció més saludable.
Planificar els menús, fer una llista de la compra i tenir ingredients bàsics disponibles pot ajudar a evitar aquestes decisions impulsives.
Menjar sa no ha de ser complicat
Una de les idees errònies més esteses és que una alimentació saludable requereix molt temps o receptes complexes. Els especialistes insisteixen que no és així.
Plats senzills amb verdures, llegums, cereals integrals, peix, ous o fruita poden preparar-se amb facilitat si hi ha una mínima organització prèvia.
De fet, moltes persones aconsegueixen millorar els seus hàbits simplement dedicant uns minuts a la setmana a planificar els àpats dels dies següents.
Més consciència sobre el que mengem
Els experts també destaquen la importància de l’educació alimentària. Conèixer els aliments que consumim i entendre com influeixen en la salut ajuda a prendre decisions més informades.
Aquesta consciència pot contribuir a prevenir problemes relacionats amb una mala alimentació, com el sobrepès, alteracions metabòliques o determinades malalties associades als hàbits alimentaris.
Petits canvis amb grans resultats
No cal transformar tota la dieta d’un dia per l’altre. Accions tan senzilles com planificar la compra setmanal, preparar alguns àpats amb antelació o assegurar una presència regular de fruites i verdures poden marcar una gran diferència.
La conclusió és clara: moltes vegades no mengem malament per manca de coneixements, sinó per manca d’organització. Planificar una mica més pot ser el primer pas per mantenir una alimentació més saludable, variada i equilibrada al llarg del temps.
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