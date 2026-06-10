Tens més de 35 anys i encara fumes? La prova que hauries de demanar urgentment al CAP
L’espirometria permet detectar de manera precoç la MPOC, una malaltia respiratòria molt vinculada al tabac que sovint passa desapercebuda durant anys
Si tens més de 35 anys i fumes o has fumat durant anys, hi ha una prova senzilla que pot donar molta informació sobre la teva salut respiratòria: l’espirometria. Els especialistes en pneumologia insisteixen que aquesta exploració pot ajudar a detectar abans d’hora la malaltia pulmonar obstructiva crònica, coneguda com a MPOC.
La MPOC és una malaltia crònica que dificulta progressivament la respiració i que està molt relacionada amb el tabaquisme. El problema és que sovint avança en silenci: moltes persones no consulten fins que ja tenen falta d’aire, tos persistent o limitacions en activitats quotidianes.
Què és l’espirometria?
L’espirometria és una prova ràpida, indolora i no invasiva que mesura la quantitat d’aire que una persona pot expulsar i la velocitat amb què ho fa. Es realitza bufant amb força a través d’una boquilla connectada a un aparell anomenat espiròmetre.
La prova es pot fer en molts centres d’atenció primària i ajuda a saber si hi ha una obstrucció al flux d’aire. En persones fumadores o exfumadores amb símptomes respiratoris, és una eina clau per confirmar o descartar la MPOC.
Els símptomes que no s’han d’ignorar
Un dels grans riscos és normalitzar alguns senyals i atribuir-los només al tabac o a l’edat. La tos del fumador, l’expectoració habitual, la sensació d’ofec en pujar escales o la fatiga amb esforços petits poden ser indicis que alguna cosa no funciona bé.
Els experts recomanen consultar el metge si apareixen aquests símptomes, sobretot en persones fumadores o que han fumat durant molts anys. Detectar la malaltia abans permet iniciar mesures per frenar-ne la progressió i millorar la qualitat de vida.
El tabac, el principal factor de risc
El tabac és la causa principal de la MPOC. També poden influir-hi altres factors, com la contaminació, l’exposició laboral a pols o productes irritants, infeccions respiratòries repetides o predisposició genètica, però el consum acumulat de tabac és el determinant més clar.
Els fumadors passius també poden tenir més risc si estan exposats de manera continuada al fum ambiental. Per això, reduir l’exposició al fum i mantenir espais lliures de tabac continua sent una mesura essencial de salut pública.
No té cura, però es pot controlar
La MPOC no es pot revertir completament, però sí que es pot tractar i controlar. Deixar de fumar és la mesura més important. També poden ajudar els broncodilatadors, la rehabilitació respiratòria, l’activitat física adaptada, les vacunes recomanades i, en casos avançats, l’oxigenoteràpia.
La detecció precoç pot marcar la diferència. Si fumes, has fumat durant anys o tens tos i falta d’aire, demanar una espirometria al CAP pot ser un pas senzill per saber com estan els teus pulmons i actuar abans que la malaltia avanci.
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