La IA que pot detectar l’Alzheimer i el Parkinson amb una anàlisi de sang
Un estudi de la Universitat de Washington identifica 15 proteïnes capaces de distingir diverses malalties neurodegeneratives amb un 92,3% de precisió
La intel·ligència artificial avança cada vegada més en camps que fins fa poc semblaven reservats exclusivament als metges i als laboratoris. En la medicina, la IA ja s’utilitza per analitzar imatges, detectar patrons invisibles a simple vista i ajudar a orientar diagnòstics més precisos. Ara, un nou estudi apunta a un pas més: detectar malalties com l’Alzheimer i el Parkinson a partir d’una simple anàlisi de sang.
La investigació, publicada a la revista Alzheimer’s & Dementia, ha estat impulsada per un equip de la Washington University School of Medicine in St. Louis, als Estats Units. Els científics han desenvolupat un classificador basat en IA capaç de diferenciar quatre malalties neurodegeneratives: la malaltia d’Alzheimer, la malaltia de Parkinson, la demència frontotemporal i la demència amb cossos de Lewy. També pot distingir aquests casos de l’envelliment cerebral saludable.
Una firma de 15 proteïnes a la sang
La clau del sistema és una combinació de 15 proteïnes detectables a la sang, relacionades amb processos com el dany sinàptic, la lesió nerviosa i la inflamació. A partir d’aquests marcadors, l’algoritme aprèn a reconèixer patrons associats a cada malaltia.
L’estudi va utilitzar dades de més de 3.200 persones procedents de centres vinculats a la recerca de l’Alzheimer i els trastorns del moviment a Washington. Després, el model es va validar en un grup independent de 225 persones, avaluades clínicament en vida i examinades més tard en autòpsia. En aquesta prova, les prediccions de la IA es van alinear amb les alteracions reals trobades al teixit cerebral.
El resultat és molt prometedor: una precisió global del 92,3%.
Aquest avenç pot ajudar a resoldre un dels grans problemes del diagnòstic neurològic: moltes malalties neurodegeneratives comparteixen símptomes. L’Alzheimer s’associa sobretot a la pèrdua de memòria i al deteriorament cognitiu; el Parkinson, als problemes de moviment, tot i que també pot afectar la cognició; la demència frontotemporal pot alterar la conducta, el llenguatge i la personalitat; i la demència amb cossos de Lewy pot combinar problemes cognitius, motors, visuals i del son.
A més, molts pacients no tenen una sola patologia. Poden presentar formes mixtes, una realitat freqüent, però difícil de detectar. El nou sistema, anomenat GPND-AI NULISA, intenta precisament identificar aquestes combinacions i oferir una lectura més completa del que passa al cervell.
Encara no és una prova hospitalària
L’estudi està signat per investigadors com Ying Xu, Carlos Cruchaga, David M. Holtzman, Suzanne E. Schindler, John C. Morris, Joel S. Perlmutter, Nicholas J. Ashton i altres especialistes. També hi han donat suport organismes i entitats com els National Institutes of Health, la Cure Alzheimer’s Fund, la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, el Banner Alzheimer’s Institute i Gates Ventures.
Tot i els bons resultats, els investigadors insisteixen que encara calen més estudis abans que aquesta prova arribi a la pràctica clínica. S’haurà de validar en poblacions més àmplies i diverses, i comprovar si pot ajudar realment a anticipar l’evolució de cada pacient.
El potencial, però, és evident. Una anàlisi de sang amb intel·ligència artificial podria ser més accessible, menys invasiva i més econòmica que altres proves diagnòstiques. En el futur, podria servir per detectar abans l’Alzheimer, el Parkinson i altres demències, millorar el seguiment dels pacients i seleccionar millor els participants en assajos clínics.
No és una cura, ni tampoc una eina definitiva. Però sí que és un avenç que mostra cap a on pot anar la medicina del futur: diagnòstics més primerencs, més personalitzats i basats en dades biològiques cada vegada més precises.
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