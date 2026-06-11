Marta, mare després d’un procés de reproducció assistida: “Després d'un any i mig passant per diverses clíniques, em costava creure que finalment ho hagués aconseguit"
El testimoni de pacients de FIV Obradors que han assolit el somni de ser pares gràcies a la transparència, acompanyament i l'excel·lència en l'estudi de la fertilitat
La decisió d'ajornar la maternitat per motius econòmics, personals o professionals és un fet generalitzat que està reconfigurant la demografia catalana. Segons les dades demogràfiques més recents de 2024, la natalitat a Catalunya ha caigut fins a assolir els nivells més baixos dels últims 50 anys, mentre que l'edat mitjana de les mares en el moment de tenir el seu primer fill ja supera els 32,6 anys. Aquesta tendència té un impacte directe en la capacitat de concepció natural, provocant que la medicina reproductiva visqui un creixement exponencial en tot el territori.
Davant d'aquest panorama, en què aconseguir l'embaràs es converteix sovint en una cursa d'obstacles mèdica i emocional, cada vegada més parelles busquen ajuda en clíniques especialitzades. En aquest sentit, trobar el centre idoni esdevé una cruïlla vital. En aquest escenari, una clínica gironina ha aconseguit posicionar-se com a referent per a moltes famílies que ja donaven el seu somni per perdut. La clínica FIV Obradors, a Figueres, es diferencia d’altres especialment per la seva transparència i acompanyament en tot el procés reproductiu.
El desgast invisible de les clíniques "en cadena"
Rere les fredes estadístiques d’infertilitat s’hi amaguen històries reals plenes de dolor, desgast i una profunda soledat. El camí de la reproducció assistida s’inicia normalment amb molta il·lusió, però quan els intents fracassen un darrere l’altre, la ment i el cos de les pacients comencen a patir les conseqüències dels tractaments. Moltes parelles es troben atrapades en un bucle de protocols genèrics en grans corporacions mèdiques on esdevenen un simple número de llista.
Aquest és el testimoni de la Maria i en Marcelo, una parella que va arribar a les mans de l’equip de FIV Obradors després d’un llarg calvari per diferents centres sense l'èxit esperat. Com ells mateixos confessen, es trobaven en un estat anímic “completament llastrat, esgotats físicament, però també moralment i mentalment a causa dels llargs, tediosos i incerts processos que havien patit anteriorment”. Ho veien clarament com la seva última oportunitat abans de llançar definitivament la tovallola.
Una situació pràcticament idèntica a la de la Marta, una veïna de la demarcació de Girona que compartia aquest mateix desgast emocional extrem. Després de passar per dues clíniques anteriors i trobar-se a les portes d’un tercer intent, la Marta recorda com se sentia “plena de dubtes sobre les proves i els conceptes científics complexos que no entenia”. Arribar desfets i exhausts és la realitat comuna de molts pacients que arriben a la reproducció assistida gironina després d'haver viscut tractaments que semblen tallats pel mateix patró.
Transparència, ciència i tracte humà de tu a tu
Què és exactament el que fa que una parella decideixi confiar en un nou centre quan ja ho ha provat tot? Per als pacients de FIV Obradors, la resposta és unànime: la claredat i la personalització extrema des del primer minut. La Maria i en Marcelo expliquen que en el seu cas no hi havia un diagnòstic clar o un problema destacat que els impedís ser pares d’entrada. No obstant això, en les experiències prèvies havien de ser ells mateixos qui portessin la iniciativa i demanessin de fer estudis concrets per esbrinar què fallava. La diferència radical amb la clínica gironina va ser constatar que el doctor Albert Obradors i el seu equip disposaven “d'un coneixement molt més profund de com podia ser la seva situació, destacant per la transparència absoluta en la comunicació i la recerca activa de respostes personalitzades”.
La Marta també va experimentar aquesta mateixa sensació de canvi de rumb radical fins i tot abans de ser pacient formal de la clínica. Després de trucar al doctor per exposar-li els seus dubtes sobre unes proves diagnòstiques de les quals havia sentit a parlar per altres pacients, i que cap de les seves clíniques anteriors li havia ofert mai, l’Albert Obradors la va citar per parlar amb calma. Durant aquella conversa, li va resoldre totes les inquietuds sense pressa i amb honestedat. Descobrir que a FIV Obradors anaven un pas per davant i que realitzaven de manera sistemàtica aquelles analítiques avançades, sense necessitat que el pacient les hagués de reclamar, va ser un autèntic revulsiu. “Eren proves que si es fan des d´un inici t’estalvies provar-ho tantes vegades, gastar tants diners, energia física, emocional, punxar-te hormones...”
El laboratori a la vista i el valor de la implicació mèdica real
Un dels elements més característics i revolucionaris de les instal·lacions de FIV Obradors és el seu laboratori, totalment visible per als pacients. Es tracta d'una declaració d'intencions que materialitza visualment la seva política de transparència real. Per a la Maria i en Marcelo, comprovar aquest sistema de traçabilitat directa va trencar amb l'hermetisme gairebé secret de les clíniques on havien estat abans. Aquesta obertura, que permet “la possibilitat de veure l'embrió durant el moment exacte de la transferència, sumat a l'acompanyament humà constant de l'equip”, va humanitzar un procés que sol ser fred i instrumentalitzat.
Aquesta proximitat no és només un element de confort, sinó una eina mèdica crucial per gestionar l'estrès i l'ansietat que bloquegen moltes pacients. Poder parlar amb el director mèdic de manera directa, tranquil·la i sense embuts transmet una seguretat essencial als pacients, veient com es responen cadascuna de les seves preguntes de forma entenedora. Per a moltes parelles, trobar un equip que els sostingui i ofereixi un suport addicional és el factor diferencial que els retorna la pau mental necessària per afrontar la reproducció assistida.
Detalls tècnics i estudis genètics
El fracàs repetit en fertilitat es deu, en un percentatge alt de casos, a no haver localitzat la causa real que impedeix la implantació o el desenvolupament de l'embrió. Allà on d'altres apliquen receptes mèdiques preestablertes per a tothom, FIV Obradors destaca per dissenyar una estratègia singular per a cada cas. En el cas de la Maria i en Marcelo, la clau de l'èxit va radicar en l'ús d'una sèrie d'estudis genètics complementaris molt específics. Aquestes proves addicionals van permetre a l'equip mèdic determinar si existia algun inconvenient ocult o algun problema biològic invisible que fins aleshores havia passat desapercebut en l'historial mèdic de la parella.
Aquesta recerca de l'excel·lència mèdica es combina amb una cura especial durant els anomenats "dies d'espera", els moments de màxima incertesa abans de saber si hi ha embaràs o no. Quan un pacient està acostumat a rebre exclusivament males notícies, el fet d’estar acompanyat per un equip humà proper, amable i comprensiu fa que se senti còmode i lliure de judicis. “Rebre una trucada personal del mateix doctor amb un correu electrònic amb el seguiment detallat del procés transforma la vivència de la reproducció assistida”. Ofereix un suport emocional que és tan necessari com el mateix tractament de laboratori.
Testimonis d'un somni fet realitat
Després de llàgrimes, decepcions i consultes mèdiques buides, el moment en què es confirma l'embaràs es viu amb una intensitat difícil d'explicar en paraules. La Maria i en Marcelo recorden aquell instant “sense paraules, desbordats per l’emoció” i “amb molta gratitud a la gent que ens va ajudar a complir el somni de la nostra vida”. Per la seva banda, la Marta evoca com va esclatar a plorar de cop quan li van confirmar que tot anava bé. “Després d'un any i mig llarg batallant en diverses clíniques, em costava creure que finalment ho hagués aconseguit, malgrat que en el meu interior tenia una bona sensació que tot aniria bé”.
Avui, amb els seus fills en braços, la perspectiva del temps els fa mirar enrere amb l'objectiu d'ajudar altres persones que es troben exactament en la mateixa situació en què ells van patir tant. La recomanació de la Maria i en Marcelo és ben clara per a qualsevol parella exhaurida: “que visitin les instal·lacions de FIV Obradors, que parlin cara a cara amb el doctor Albert i comprovin en primera persona què significa ser escoltats de veritat”. La Marta s'emociona en pensar que va estar a punt d'abandonar el procés i demana a tothom que es trobi en aquesta tessitura que, si tenen forces, no tirin la tovallola. “Ho vaig passar molt malament, però me n’alegro d’haver seguit, perquè sinó no tindria al meu fill amb mi ara. De les coses més maques que m’han passat a la vida”.
On trobar FIV Obradors:
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