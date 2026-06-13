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Alerta sanitària: aquest hàbit podria provocar més morts que el càncer en les pròximes dècades

Els experts alerten que l'abús dels antibiòtics està accelerant una crisi mundial que ja causa milers de morts cada any

Aquest hàbit podria provocar més morts que el càncer

Aquest hàbit podria provocar més morts que el càncer / BERBÉS - Archivo

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J. M. Ruiz

La resistència als antibiòtics s'ha convertit en una de les principals amenaces per a la salut pública. Els especialistes alerten que, si no es frena l'ús inadequat d'aquests medicaments, les infeccions provocades per bacteris resistents podrien arribar a causar més morts que el càncer durant les pròximes dècades.

Actualment, aquestes infeccions ja provoquen més de 700.000 morts anuals al món, unes 33.000 a Europa i més de 4.000 a Espanya. Les previsions són encara més preocupants: diversos estudis estimen que l'any 2060 la resistència bacteriana podria causar fins a 40.000 morts anuals a l'Estat i prop de 390.000 a Europa.

Una amenaça silenciosa

La resistència apareix quan els bacteris desenvolupen mecanismes per sobreviure als antibiòtics que abans els eliminaven. Tot i que és un fenomen natural, els experts coincideixen que l'ús excessiu i incorrecte d'aquests fàrmacs n'ha accelerat enormement l'expansió.

Això significa que infeccions que avui es tracten amb relativa facilitat podrien tornar a ser molt difícils de curar. Malalties comunes com una pneumònia, una infecció urinària o determinades complicacions després d'una operació podrien comportar riscos molt més elevats.

A més de l'impacte sanitari, la resistència bacteriana genera una despesa que supera els 1.500 milions d'euros anuals.

L'automedicació continua sent un problema

Els professionals recorden que prop del 80% de les infeccions respiratòries habituals de l'hivern són d'origen víric, fet que significa que els antibiòtics no tenen cap efecte sobre elles. Malgrat això, encara és freqüent que moltes persones es mediquin pel seu compte o abandonin els tractaments abans d'hora quan es troben millor.

Els experts insisteixen que prendre antibiòtics sense necessitat o utilitzar-los incorrectament afavoreix l'aparició de bacteris cada vegada més resistents. Per aquest motiu, recomanen seguir sempre les indicacions mèdiques, completar els tractaments i no reutilitzar restes de medicaments guardats a casa.

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La comunitat científica adverteix que la lluita contra la resistència als antibiòtics no depèn només dels hospitals o dels professionals sanitaris. També passa pels hàbits quotidians de milions de persones, en una batalla que podria marcar el futur de la medicina moderna.

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