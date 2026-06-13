Quantes vegades cal ejacular al mes per tenir una bona salut? Això diu la ciència
Els uròlegs alerten que la desinformació a internet alimenta falsos mites sobre un dels càncers més freqüents entre els homes
Rafa Sardiña
El càncer de pròstata és actualment un dels tumors més diagnosticats entre els homes. Tot i els avenços en detecció i tractament, els especialistes alerten que la proliferació de continguts poc rigorosos a les xarxes socials i a internet continua generant confusió sobre la malaltia.
Un dels mites més estesos és que ejacular 21 vegades al mes protegeix contra el càncer de pròstata. Però què hi ha de cert en aquesta afirmació?
La desinformació preocupa els especialistes
Els experts recorden que moltes persones busquen informació mèdica a internet abans de consultar un professional. Això pot provocar interpretacions errònies sobre proves diagnòstiques, tractaments o factors de risc.
Segons diversos estudis, els pacients que basen les seves decisions principalment en informació trobada a la xarxa mostren un nivell de penediment posterior significativament més elevat que aquells que segueixen l'assessorament dels seus metges.
Retardar una visita mèdica, interpretar malament una prova o creure falsos mites pot tenir conseqüències importants per a la salut.
Mite 1: Si no tinc símptomes, no tinc càncer
Fals.
Els especialistes expliquen que el càncer de pròstata en fases inicials sovint no provoca cap símptoma. Per això, esperar a notar problemes urinaris o molèsties no és una estratègia adequada per detectar-lo a temps.
Mite 2: Un PSA elevat significa que tinc càncer
Tampoc és cert.
El PSA (antigen prostàtic específic) és una eina útil per detectar possibles alteracions, però un valor elevat no implica necessàriament la presència d'un tumor.
Altres afeccions benignes també poden fer augmentar aquest marcador.
Mite 3: Un tacte rectal normal descarta la malaltia
No.
Els uròlegs recorden que un tacte rectal normal no exclou l'existència d'un càncer de pròstata.
Actualment, l'avaluació del risc combina diferents eines com el PSA, l'historial clínic, les proves d'imatge i, quan és necessari, la biòpsia.
Mite 4: Tots els càncers de pròstata s'han d'operar immediatament
No tots els tumors requereixen el mateix tractament.
Alguns casos de baix risc poden seguir-se mitjançant vigilància activa, amb controls periòdics i sense necessitat d'intervenir de forma immediata.
Cada pacient requereix una valoració individualitzada.
Mite 5: La cirurgia provoca incontinència per sempre
La incontinència urinària és una possible complicació, però no afecta tots els pacients de la mateixa manera.
Moltes persones experimenten una millora progressiva durant els mesos posteriors a la intervenció, especialment si segueixen programes de rehabilitació adequats.
Mite 6: Després de l'operació s'acaba la vida sexual
Fals.
Els tractaments poden afectar la funció sexual, però això no significa necessàriament la desaparició del desig o de les relacions íntimes.
Els especialistes destaquen que existeixen diferents opcions terapèutiques i programes de recuperació que poden ajudar a millorar la funció erèctil.
Mite 7: Sense antecedents familiars no hi ha risc
No tenir antecedents no garanteix res.
Tot i que la genètica és un factor important, molts diagnòstics es produeixen en homes sense familiars afectats per aquesta malaltia.
L'edat continua sent un dels principals factors de risc.
Mite 8: La vasectomia provoca càncer de pròstata
La comunitat científica coincideix que no s'ha demostrat una relació causal entre la vasectomia i el càncer de pròstata.
Alguns estudis han observat associacions estadístiques, però les investigacions actuals no permeten concloure que existeixi una relació directa.
Mite 9: Ejacular 21 vegades al mes evita el càncer
La resposta és no.
Algunes investigacions han observat que els homes amb una freqüència d'ejaculació més elevada podrien presentar un risc lleugerament inferior de desenvolupar la malaltia.
Tanmateix, els especialistes remarquen que això és només una associació estadística i no una relació de causa i efecte.
En altres paraules, la ciència no permet afirmar que ejacular 21 vegades al mes sigui una mesura preventiva ni recomanar aquesta xifra com a fórmula per evitar el càncer de pròstata.
El més important: prevenció i revisions
Els uròlegs insisteixen que la millor estratègia continua sent la mateixa:
- Fer controls mèdics periòdics, especialment a partir dels 50 anys.
- Consultar qualsevol dubte amb professionals sanitaris.
- No basar les decisions mèdiques en continguts virals o informacions sense aval científic.
- Mantenir uns hàbits de vida saludables, amb activitat física regular i una alimentació equilibrada.
La detecció precoç continua sent una de les eines més efectives per millorar el pronòstic d'aquesta malaltia.
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