L'expert en longevitat Dan Buettner desmunta un dels grans mites per viure més anys: "És la clau"
L'investigador de les Zones Blaves assegura que les relacions socials, l'activitat quotidiana i una bona alimentació tenen molt més impacte en la longevitat que qualsevol producte miraculós
Cada vegada hi ha més persones interessades a descobrir el secret per viure més anys i amb millor salut. En aquest context, els suplements nutricionals, les dietes de moda i les solucions ràpides han guanyat protagonisme. Tanmateix, Dan Buettner, expert en longevitat i impulsor del concepte de les Zones Blaves, defensa que el veritable secret és molt més senzill.
Després d'anys estudiant les regions del món amb una major concentració de centenaris, Buettner conclou que els factors més determinants per arribar als 90 o 100 anys en bones condicions tenen poc a veure amb productes miraculosos i molt amb els hàbits quotidians.
El pes de les relacions socials
Segons l'investigador, les persones que viuen més anys acostumen a mantenir una vida social activa. Compartir àpats amb la família, conversar regularment amb amics, participar en activitats comunitàries o sentir-se integrat dins d'un grup són factors que apareixen repetidament en les zones amb més esperança de vida del planeta.
Buettner destaca que aquestes connexions socials contribueixen a reduir l'estrès, afavoreixen el benestar emocional i proporcionen un sentiment de pertinença que acaba tenint efectes directes sobre la salut física.
Menjar bé i mantenir-se actiu
L'expert també posa l'accent en l'alimentació. A les Zones Blaves predominen les dietes basades principalment en aliments vegetals, llegums, fruita, verdura i productes poc processats.
A això s'hi afegeix una activitat física constant, però no necessàriament intensa. Moltes de les persones més longeves del món no passen hores al gimnàs, sinó que es mantenen actives a través de tasques quotidianes com caminar, cuidar l'hort, fer feines domèstiques o moure's regularment durant el dia.
Per a Buettner, aquest estil de vida resulta molt més beneficiós a llarg termini que confiar exclusivament en complements alimentaris o fórmules que prometen allargar la vida.
Una lliçó que va més enllà de la salut
Les conclusions de l'investigador conviden a replantejar la manera com entenem la longevitat. Més enllà dels avenços mèdics o dels suplements, els hàbits que semblen marcar la diferència són aquells relacionats amb la qualitat de vida: tenir vincles personals sòlids, mantenir-se actiu, alimentar-se de manera equilibrada i trobar motius per gaudir del dia a dia.
Les persones que arriben als 100 anys no acostumen a compartir una pastilla màgica. El que sí comparteixen, segons Buettner, és una manera de viure basada en la comunitat, la moderació i les rutines saludables construïdes durant tota una vida.
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