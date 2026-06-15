Blanca Pombal, entrenadora: «L’esquat és un exercici senzill que pots fer a casa i et dona moltíssims beneficis»
La rutina més senzilla i efectiva per combatre la pèrdua de massa muscular amb el pas dels anys
Claudio Torres
L’esquat s’ha consolidat com un dels exercicis més complets i eficaços dins de l’entrenament físic, fins al punt de ser considerat per entrenadors i especialistes com un moviment fonamental per a la salut a qualsevol edat, especialment a partir dels 50 anys.
Més enllà de la seva presència al gimnàs, aquest gest reprodueix accions tan quotidianes com aixecar-se d’una cadira, pujar escales o ajupir-se. Precisament per això, els experts el defineixen com un patró bàsic del moviment humà: entrenar-lo no només millora el rendiment físic, sinó que també té un impacte directe en l’autonomia diària.
Durant l’execució d’un esquat hi intervenen grans grups musculars com les cames, els glutis, l’abdomen i la zona lumbar, a més dels sistemes d’estabilització que impliquen l’equilibri i la coordinació. És a dir, no es tracta únicament de força, sinó d’un treball global del cos. Aquesta activació simultània explica per què se li atribueix la categoria d’«exercici estrella» dins de l’entrenament funcional.
La seva importància augmenta amb l’edat. Amb el pas del temps, l’organisme perd massa muscular i capacitat funcional, cosa que es pot traduir en menys estabilitat, fatiga o dificultat per fer moviments bàsics. En aquest context, l’esquat es converteix en una eina clau per combatre aquest deteriorament progressiu.
«L’esquat és un exercici senzill que pots fer a casa i et dona moltíssims beneficis», explica l’entrenadora Blanca Pombal. «Si hi ha un exercici estrella per mantenir-nos fortes, fermes i actives a partir dels 50, és aquest».
Un dels principals atractius d’aquest exercici és la seva accessibilitat. No requereix equipament ni experiència prèvia, i es pot adaptar fàcilment a cada nivell físic. Es pot fer només amb el pes corporal, recolzant-se en una cadira o incorporant resistència addicional a mesura que es progressa.
La proposta més bàsica consisteix a seure i aixecar-se d’una cadira mantenint una bona postura: esquena recta, peus ferms a terra i control del moviment. Repetir aquest gest diverses vegades al dia pot suposar, segons els especialistes, una millora progressiva de la força, l’estabilitat i la resistència muscular en poques setmanes.
A més dels beneficis físics, l’esquat també té un component funcional clau: ajuda a prevenir caigudes, millora l’equilibri i contribueix al manteniment de la independència en edats avançades. Per això, cada vegada més professionals de l’entrenament el recomanen com a base de qualsevol rutina.
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