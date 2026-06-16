Ni caminar, ni nadar, ni anar al gimnàs: l'exercici quotidià que els cardiòlegs recomanen per protegir el cor
Una activitat que fem cada dia pot millorar la salut cardiovascular, reduir la pressió arterial i augmentar l'esperança de vida, segons diversos especialistes
Quan es parla d'exercici físic per cuidar el cor, la majoria de persones pensen automàticament a sortir a caminar, anar a córrer o nedar. Totes aquestes activitats són beneficioses, però els experts recorden que existeix una pràctica molt més accessible que sovint passa desapercebuda i que pot tenir un impacte notable sobre la salut cardiovascular.
Es tracta simplement de pujar escales, una activitat quotidiana que no requereix cap equipament especial, no té cost i es pot incorporar fàcilment al dia a dia.
Cada vegada més estudis i professionals de la salut coincideixen que substituir l'ascensor per les escales és una de les formes més senzilles d'augmentar l'activitat física diària i millorar la condició física general.
Per què pujar escales és tan beneficiós?
A diferència de caminar en terreny pla, pujar escales obliga el cos a treballar amb una intensitat més elevada. El cor ha de bombar sang amb més rapidesa per subministrar oxigen als músculs de les cames, cosa que converteix aquesta activitat en un excel·lent exercici aeròbic.
A més, aquest esforç contribueix a millorar la capacitat cardiorespiratòria, augmenta la resistència física i afavoreix una millor oxigenació de l'organisme.
Els especialistes també destaquen que pujar escales permet gastar entre un 20% i un 30% més de calories que caminar a un ritme moderat, fet que ajuda a controlar el pes corporal i a reduir factors de risc associats a les malalties cardiovasculars.
Els cardiòlegs en destaquen els efectes sobre la salut
El cardiòleg Diego Alarcón ha explicat en diverses intervencions divulgatives que les persones que incorporen aquest hàbit de manera regular solen presentar una millor salut cardiovascular.
Segons l'especialista, pujar escales representa un esforç comparable, en determinats moments, a córrer a un ritme aproximat de 10 quilòmetres per hora, especialment quan es fa de forma continuada.
Aquest exercici contribueix a reduir la pressió arterial, millorar la sensibilitat a la insulina i disminuir la rigidesa de les artèries, factors que tenen una relació directa amb el risc de patir infarts, ictus i altres problemes cardiovasculars.
Un hàbit especialment important a partir dels 50 anys
Els experts també subratllen que pujar escales ajuda a mantenir la força muscular de les cames, millora l'equilibri i contribueix a preservar l'autonomia personal amb el pas dels anys.
A partir dels 50 i 60 anys, conservar una bona musculatura i una correcta capacitat cardiorespiratòria és fonamental per prevenir caigudes, reduir la dependència i mantenir una bona qualitat de vida.
De fet, moltes accions quotidianes com aixecar-se d'una cadira, carregar bosses o pujar pendents depenen directament de la força i la resistència que es treballen amb activitats tan simples com aquesta.
Petits canvis que poden marcar la diferència
Els professionals de la salut insisteixen que no cal convertir-se en atleta per obtenir beneficis significatius. Accions tan senzilles com pujar les escales de casa, de la feina o de l'estació de tren poden sumar minuts d'activitat física de qualitat al llarg de la setmana.
En un moment en què el sedentarisme continua sent una de les principals amenaces per a la salut pública, els especialistes recorden que incorporar moviment a les rutines diàries és una de les estratègies més efectives per cuidar el cor.
I entre totes les opcions disponibles, pujar escales continua sent una de les més simples, econòmiques i beneficioses per a la salut cardiovascular.
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