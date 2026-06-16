Els metges ho tenen clar: aquest exercici ajuda a recuperar-se físicament i emocionalment
Especialistes i pacients coincideixen que mantenir activitat física durant i després dels tractaments oncològics millora la qualitat de vida, la força muscular i el benestar emocional
Durant anys, moltes persones diagnosticades de càncer rebien la recomanació de descansar tant com fos possible. Avui, però, la visió dels experts ha canviat radicalment. Cada vegada hi ha més evidència científica que demostra que l'exercici físic adaptat pot convertir-se en una eina fonamental per millorar la recuperació dels pacients oncològics.
Diversos especialistes reunits recentment en una jornada sobre exercici i càncer celebrada a Madrid han destacat que mantenir una activitat física regular i supervisada ajuda no només a recuperar la forma física, sinó també a afrontar millor l'impacte emocional que sovint acompanya la malaltia.
Una ajuda contra els efectes secundaris dels tractaments
Els tractaments oncològics poden provocar efectes importants sobre l'organisme. Entre els més habituals hi ha la pèrdua de massa muscular, la disminució de la força física, la fatiga persistent, els dolors articulars i musculars i una menor capacitat cardiovascular.
Aquests efectes poden dificultar activitats tan quotidianes com caminar, pujar escales o reprendre la vida laboral i social.
Segons els especialistes, l'exercici físic ajuda a combatre bona part d'aquestes conseqüències, afavorint una recuperació més ràpida i millorant la funcionalitat general dels pacients.
A més, nombrosos estudis indiquen que l'activitat física regular contribueix a reduir el risc de desenvolupar altres malalties associades al sedentarisme, com les patologies cardiovasculars o metabòliques.
Beneficis també per a la salut emocional
Els experts remarquen que els beneficis no es limiten al pla físic. Moltes persones que han passat per un procés oncològic expliquen que reprendre una rutina esportiva els ha ajudat a recuperar confiança, autoestima i sensació de normalitat.
L'activitat física estimula la producció d'endorfines i altres substàncies relacionades amb el benestar emocional, cosa que pot contribuir a reduir els nivells d'ansietat, estrès i desànim associats a la malaltia.
De fet, molts pacients afirmen que l'esport els ha permès tornar a sentir-se actius i recuperar una part de la vida que semblava haver quedat en pausa durant els tractaments.
L'activitat ha d'estar adaptada a cada persona
Els professionals insisteixen que no es tracta de practicar esport d'alta intensitat ni de seguir programes exigents. La clau és adaptar l'activitat física a l'estat de salut, l'edat i les capacitats de cada pacient.
Caminar, fer exercicis de força suaus, bicicleta estàtica, natació o sessions supervisades per fisioterapeutes i preparadors especialitzats són algunes de les opcions més recomanades.
L'objectiu és mantenir el cos en moviment de forma segura i progressiva, respectant sempre les indicacions de l'equip mèdic.
Un aliat cada cop més valorat pels professionals
La incorporació de programes d'exercici físic dins dels processos de recuperació oncològica és una tendència cada vegada més estesa als hospitals i centres especialitzats.
Els experts consideren que aquesta pràctica s'ha convertit en un complement terapèutic de gran valor, capaç de millorar tant la salut física com el benestar psicològic dels pacients.
Per això, els professionals recomanen que qualsevol persona que estigui superant un càncer consulti amb el seu equip mèdic la possibilitat d'incorporar activitat física adaptada a la seva situació. En molts casos, un hàbit tan senzill com mantenir-se actiu pot marcar una diferència important en la recuperació i la qualitat de vida.
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