El càncer que molts confonen amb una infecció i que afectarà prop de 24.000 persones a Espanya aquest any
La sang a l’orina és el principal senyal d’alerta del càncer de bufeta, un tumor molt vinculat al tabaquisme
Cada dia, unes 65 persones reben a Espanya un diagnòstic de càncer de bufeta. En total, prop de 24.000 pacients sabran aquest 2026 que pateixen aquest tumor, el cinquè més freqüent al país, només per darrere del càncer colorectal, el de mama, el de pròstata i el de pulmó. Tot i aquestes xifres, continua sent una malaltia força desconeguda per bona part de la població.
El càncer de bufeta apareix quan les cèl·lules de la paret interna de la bufeta comencen a créixer de manera anòmala i formen un tumor. La bufeta és l’òrgan encarregat d’emmagatzemar l’orina abans d’expulsar-la del cos, i per això un dels primers senyals d’alerta acostuma a aparèixer just en aquest moment: en orinar.
Segons el doctor Enrique Grande, director del Programa One Oncology Madrid Quirónsalud i cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Ruber Internacional, aquest tumor té una importància clau a Espanya, un dels països amb més incidència. El perfil més habitual és el d’un home d’edat avançada, especialment a partir dels 70 anys. De fet, «aproximadament quatre de cada cinc pacients són homes», assenyala l’oncòleg.
El símptoma que no s’ha d’ignorar mai
El gran problema del càncer de bufeta és que pot passar desapercebut o confondre’s amb una infecció urinària. El senyal més habitual és la sang a l’orina, també coneguda com a hematúria. De vegades pot aparèixer acompanyada de coïssor, molèsties lleus o canvis a l’hora d’orinar.
El doctor Grande alerta que moltes persones grans pensen que veure sang a l’orina és una cosa normal o ho atribueixen a una infecció. Aquest error pot retardar el diagnòstic. «No és normal tenir sang en l’orina i sempre cal consultar-ho», insisteix l’especialista.
Quan apareix aquest símptoma, el més important és acudir al metge. El diagnòstic pot requerir una valoració per part de l’uròleg, anàlisis d’orina, proves d’imatge i exploracions específiques de la bufeta per confirmar si hi ha lesions sospitoses. Detectar el tumor en fases inicials és determinant, perquè el pronòstic depèn directament del moment en què es descobreix la malaltia.
Si el càncer de bufeta es diagnostica aviat, les possibilitats de tractament i curació són més elevades. En canvi, quan ja hi ha metàstasi, l’abordatge canvia. En aquests casos, segons explica Grande, ja no sempre es pot parlar de curació, tot i que els nous tractaments permeten cronificar la malaltia en molts pacients.
Com es pot reduir el risc de càncer de bufeta
El principal factor de risc és el tabac. Segons el doctor Enrique Grande, el tabaquisme és darrere del 50 o el 60% dels casos. Tot i que moltes persones relacionen fumar sobretot amb el càncer de pulmó, els carcinògens inhalats passen a la sang i acaben arribant a la bufeta a través de l’orina. «Aquests compostos es dipositen a les parets de la bufeta i afecten directament les cèl·lules», explica l’oncòleg.
Per això, la mesura més important per prevenir el càncer de bufeta és no fumar o deixar el tabac com més aviat millor. També cal evitar l’exposició continuada a determinats productes químics en l’àmbit laboral, especialment en espais tancats i sense protecció adequada. Grande recorda que tradicionalment aquest tumor s’havia arribat a considerar «el tumor de les perruqueres», per l’exposició durant anys a productes químics i aerosols de la laca.
La prevenció també passa per no normalitzar els símptomes. Davant de sang a l’orina, dolor, coïssor persistent o molèsties urinàries que no desapareixen, cal consultar un professional sanitari. El diagnòstic precoç continua sent una de les eines més importants per millorar el pronòstic.
Els avenços dels últims anys han canviat el tractament d’aquest tumor. La immunoteràpia i les teràpies dirigides han obert noves opcions per a pacients amb càncer de bufeta, fins al punt que els oncòlegs ja parlen de llargs supervivents, una situació que fa uns anys era impensable en alguns casos.
A més, alguns tractaments permeten reduir la mida del tumor i preservar la bufeta en determinats pacients, evitant cirurgies molt agressives que abans obligaven a extirpar completament l’òrgan i condicionaven molt la qualitat de vida.
Amb l’objectiu de donar visibilitat a aquesta malaltia, AstraZeneca ha impulsat una campanya informativa amb urinaris tenyits de vermell per simbolitzar la sang a l’orina a les estacions de Madrid Puerta d'Atocha-Almudena Grandes i València-Joaquín Sorolla, i a la plaça del Toural de Santiago de Compostel·la. El missatge és clar: consultar a temps davant dels primers signes pot ser clau per millorar el pronòstic d’aquest tumor, sobretot entre els homes.
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