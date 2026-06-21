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Ni caminar descalç per la platja ni córrer: aquest és el millor exercici per fer a la platja a partir dels 60 anys

Caminar dins de l’aigua amb el mar fins a la cintura ajuda a enfortir la musculatura, millorar la circulació i protegir les articulacions

Ni caminar descalç per la platja ni córrer: aquest és el millor exercici per fer a la platja a partir dels 60 anys

Ni caminar descalç per la platja ni córrer: aquest és el millor exercici per fer a la platja a partir dels 60 anys / freepik

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David Cruz

L’estiu és sinònim de platja, vacances i temps lliure. Però també pot ser una bona oportunitat per continuar cuidant la salut. A partir dels 60 anys, mantenir-se físicament actiu és especialment important per conservar la força muscular, la mobilitat i l’autonomia en el dia a dia.

Moltes persones aprofiten els passejos per la sorra o les caminades pel passeig marítim. D’altres opten per córrer a primera hora del matí. Tot i això, diversos especialistes en activitat física i envelliment saludable coincideixen que hi ha una alternativa encara més interessant: caminar dins del mar amb l’aigua aproximadament a l’altura de la cintura.

Un exercici senzill però molt complet

A primera vista pot semblar una activitat molt simple, però el cos treballa molt més del que sembla. La resistència natural de l’aigua obliga a fer més esforç a cada passa, activant els músculs de les cames, els glutis, la zona abdominal i fins i tot l’esquena.

La gran diferència respecte a caminar per terra és que el moviment es realitza amb menys impacte. L’aigua redueix una part important del pes corporal i això disminueix la càrrega sobre els genolls, els malucs i els turmells.

Per aquest motiu, és una activitat especialment recomanable per a persones amb artrosi, molèsties articulars o problemes de mobilitat que dificulten altres exercicis més intensos.

Beneficis per a la circulació i les cames cansades

Un altre dels avantatges més destacats és la millora de la circulació sanguínia. La pressió que exerceix l’aigua sobre les cames afavoreix el retorn venós i pot ajudar a reduir la sensació de pesadesa, inflor i cansament.

Aquestes molèsties són freqüents durant els mesos d’estiu, especialment entre les persones de més edat, ja que les temperatures elevades afavoreixen la dilatació dels vasos sanguinis i poden provocar una major retenció de líquids.

Per això, moltes persones noten una sensació immediata d’alleujament després de caminar uns minuts dins del mar.

També ajuda a reduir l’estrès

Els beneficis no són només físics. Diversos estudis han observat que el contacte amb entorns naturals, especialment els espais costaners, pot contribuir a reduir els nivells d’estrès i afavorir el benestar emocional.

La combinació de l’aigua, la brisa marina, el so de les onades i l’activitat física moderada ajuda moltes persones a relaxar-se i a millorar l’estat d’ànim.

Això pot tenir efectes positius sobre la qualitat del son, la percepció de benestar i la salut mental en general.

Com començar sense riscos

Els experts recomanen començar amb sessions curtes, d’entre 5 i 10 minuts, i augmentar progressivament la durada segons la forma física de cada persona.

L’ideal és caminar a un ritme còmode, mantenint una postura recta i aprofitant la resistència de l’aigua sense forçar. També es poden afegir moviments suaus, com elevar els genolls alternativament o moure els braços per treballar la part superior del cos.

Cal evitar les zones amb fort onatge o corrents i escollir moments del dia amb temperatures més suaus, especialment durant les primeres hores del matí o al vespre.

Un gimnàs natural a la Costa Brava

A les comarques gironines, amb desenes de platges i cales al llarg de la Costa Brava, aquest exercici es converteix en una opció ideal durant els mesos d’estiu. Platges de poca profunditat i aigües tranquil·les permeten practicar-lo de manera còmoda i segura.

Caminar dins del mar és una activitat gratuïta, accessible i apta per a gairebé tothom. No requereix material, no castiga les articulacions i combina exercici físic, circulació i relaxació en una sola activitat.

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Per això, molts especialistes la consideren una de les millors opcions per mantenir-se actiu després dels 60 anys mentre es gaudeix de l’estiu i del mar.

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