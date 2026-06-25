Els psicòlegs coincideixen: aquestes són les claus per saber si ets una persona narcisista
Els experts alerten que el terme s'utilitza massa a la lleugera i recorden que tenir alguns trets narcisistes no és el mateix que patir un trastorn de la personalitat
En els darrers anys, paraules com "narcisista", "tòxic" o "gaslighting" s'han convertit en habituals a les xarxes socials. Sovint s'utilitzen per descriure qualsevol persona egoista o manipuladora, però els psicòlegs adverteixen que aquest ús popular està molt allunyat del significat clínic real.
Així ho explica el psicòleg Harits Casás, especialista en trastorns de la personalitat, que alerta que el terme narcisista s'ha banalitzat fins al punt que moltes persones l'utilitzen per etiquetar comportaments quotidians que no tenen res a veure amb un trastorn psicològic.
Tenir trets narcisistes no vol dir patir un trastorn
Els experts recorden que pràcticament totes les persones poden mostrar algun tret narcisista en determinats moments. Buscar reconeixement, sentir-se orgullós d'un èxit o voler causar una bona impressió no és, per si sol, cap problema de salut mental.
El trastorn narcisista de la personalitat, en canvi, és un diagnòstic clínic recollit als principals manuals de psiquiatria, com el DSM-5, i requereix la presència d'un conjunt de símptomes persistents que afecten de manera significativa la vida de la persona i les seves relacions.
Per aquest motiu, els psicòlegs insisteixen que no es pot diagnosticar ningú simplement perquè sigui egocèntric, tingui una actitud arrogant o hagi mantingut una relació conflictiva.
Quins són els principals senyals?
Segons Casás, un dels trets més característics és un sentiment persistent de superioritat. Les persones amb aquest trastorn acostumen a considerar-se excepcionals i poden creure que mereixen un tracte especial per damunt de la resta.
També és habitual una necessitat constant d'admiració, una gran dificultat per acceptar les crítiques i una manca d'empatia, és a dir, problemes per comprendre o tenir en compte les emocions dels altres.
En alguns casos, la manipulació també hi és present, però els especialistes remarquen que aquest comportament no és exclusiu del trastorn narcisista ni totes les persones manipuladores compleixen els criteris per rebre aquest diagnòstic.
La diferència és la persistència
La psicologia estableix una diferència clara entre tenir alguns comportaments narcisistes i patir un trastorn de la personalitat.
Perquè existeixi aquest diagnòstic, els patrons de comportament han de ser rígids, persistents i presents en gairebé tots els àmbits de la vida. No es tracta d'una actitud puntual davant una situació concreta, sinó d'una manera estable de relacionar-se amb el món.
Això significa que la persona acostuma a actuar de manera similar amb la família, els amics, la parella, els companys de feina i qualsevol altre entorn social.
Les xarxes socials han distorsionat el concepte
Els professionals de la salut mental alerten que les xarxes socials han contribuït a popularitzar molts termes psicològics sense el context adequat.
Expressions com "és un narcisista" s'han convertit en una manera ràpida d'explicar ruptures sentimentals o conflictes personals, però els experts recorden que els diagnòstics psicològics només els poden fer professionals qualificats després d'una avaluació clínica completa.
Etiquetar persones sense coneixement pot generar estigmes i banalitzar trastorns que afecten de manera important la qualitat de vida dels qui realment els pateixen.
Per això, els psicòlegs fan una crida a utilitzar aquests conceptes amb prudència. Ser egoista, manipulador o tenir un mal dia no converteix automàticament una persona en narcisista. El trastorn narcisista de la personalitat és una realitat clínica molt més complexa que va molt més enllà dels comportaments que sovint es veuen a les xarxes socials.
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