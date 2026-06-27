Ni córrer ni caminar: Harvard recomana una activitat inesperada per mantenir-se en forma a partir dels 60 anys
La prestigiosa universitat destaca els beneficis d'algunes arts marcials suaus per millorar l'equilibri, prevenir caigudes i preservar la capacitat física amb el pas dels anys
Quan es parla d'envellir de manera saludable, caminar acostuma a ser el primer exercici que recomanen els professionals. També córrer, si l'estat físic ho permet. Però investigadors de la Universitat de Harvard assenyalen que hi ha una altra activitat, molt menys coneguda, que pot aportar encara més beneficis a partir dels 60 anys.
Es tracta de les arts marcials suaus, disciplines que combinen moviments lents, control corporal, respiració i concentració mental, i que destaquen especialment per la seva capacitat de millorar l'equilibri i reduir el risc de caigudes.
El tai-txi, el gran protagonista
Entre totes les disciplines analitzades, Harvard posa un èmfasi especial en el tai-txi, una pràctica d'origen xinès que consisteix en una successió de moviments lents, fluids i controlats.
Diversos estudis científics han demostrat que practicar tai-txi de manera regular contribueix a millorar l'equilibri, la coordinació, la flexibilitat i la força muscular, especialment a les cames.
Aquest aspecte és especialment important perquè les caigudes continuen sent una de les principals causes de lesions greus i pèrdua d'autonomia entre les persones grans.
A més, en ser una activitat de baix impacte, resulta adequada per a moltes persones que tenen problemes articulars o dificultats per fer exercicis més intensos.
Més que exercici físic
Els beneficis no són només físics.
Les arts marcials suaus també treballen la concentració, la memòria, la coordinació dels moviments i la consciència corporal. Alguns estudis suggereixen que aquest tipus d'exercici pot ajudar a mantenir les funcions cognitives i reduir l'estrès.
Harvard també destaca altres disciplines com l'aikido, que afavoreix la mobilitat i el control corporal, o el wing chun, que ajuda a millorar els reflexos i la coordinació.
Fins i tot existeixen adaptacions suaus d'altres arts marcials, com el jiu-jitsu, pensades específicament per a persones d'edat avançada.
També combat la soledat
Un altre avantatge és el component social.
Participar en classes dirigides permet establir noves relacions, mantenir una rutina i combatre la soledat no desitjada, un dels grans reptes de salut pública associats a l'envelliment.
Els especialistes recorden que mantenir una vida social activa té efectes positius tant sobre la salut mental com sobre la motivació per continuar fent activitat física.
Caminar continua sent una excel·lent opció
Els experts insisteixen que aquesta recomanació no significa que caminar o córrer deixin de ser saludables.
Caminar continua sent una de les activitats més beneficioses per a la salut cardiovascular i és especialment recomanable per a la majoria de persones grans.
La diferència és que disciplines com el tai-txi aporten un treball més específic sobre l'equilibri, la coordinació i la força funcional, aspectes fonamentals per mantenir la independència amb el pas dels anys.
Per això, molts professionals recomanen combinar diferents tipus d'exercici: caminar de manera habitual, incorporar entrenament de força diverses vegades per setmana i afegir activitats que treballin l'equilibri i la flexibilitat.
La conclusió dels experts és clara: a partir dels 60 anys no només importa mantenir-se actiu, sinó triar activitats que ajudin a conservar la mobilitat, prevenir caigudes i preservar l'autonomia. En aquest sentit, el tai-txi s'ha consolidat com una de les opcions amb més evidència científica i més beneficis per a un envelliment saludable.
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