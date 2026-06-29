Et despertes diverses vegades cada nit? Els experts expliquen quan és normal i quan pot ser un senyal d'alerta
Despertar-se de matinada forma part del funcionament natural del son, però si costa tornar a dormir o hi ha cansament persistent convé consultar un especialista
Moltes persones es desperten diverses vegades al llarg de la nit i pensen que això és un signe que dormen malament. Una visita al lavabo, uns minuts mirant el sostre o un despertar sobtat cap a les tres de la matinada són situacions molt més habituals del que sembla.
Ara bé, és normal despertar-se durant la nit? La resposta és sí... però amb matisos.
La doctora Esmeralda Rocío-Martín, especialista en Neurofisiologia Clínica i Medicina del Son, explica que aquests petits despertars formen part del funcionament normal del cervell mentre dormim. El problema apareix quan es repeteixen molt sovint, costa tornar a agafar el son o afecten el descans de l'endemà.
Dormim per cicles, no de manera contínua
Contràriament al que molta gent pensa, el son no és un bloc continu de set o vuit hores.
Durant la nit alternem diferents fases de son NREM i son REM en cicles que acostumen a durar entre 90 i 120 minuts. Entre un cicle i l'altre és normal que hi hagi petits despertars, tot i que la majoria passen desapercebuts perquè tornem a adormir-nos immediatament.
Les primeres hores de la nit predomina el son profund, essencial per a la recuperació física, mentre que a la segona meitat augmenta la presència del son REM, relacionat amb la consolidació de la memòria, l'aprenentatge i el processament de les emocions.
L'edat també hi té molt a veure
Els especialistes recorden que, amb els anys, el son es torna més lleuger.
A partir d'una certa edat disminueix la quantitat de son profund i augmenta el nombre de despertars nocturns. Aquest canvi forma part de l'envelliment normal i no significa necessàriament que existeixi un trastorn del son.
Tanmateix, si aquests despertars impedeixen descansar correctament o provoquen somnolència durant el dia, cal valorar-ne la causa.
La cafeïna i l'alcohol poden empitjorar el descans
Els hàbits quotidians també tenen una influència molt important.
La doctora Rocío-Martín recorda que la cafeïna pot mantenir els seus efectes durant diverses hores. Per això, prendre cafè, te o begudes energètiques a la tarda o al vespre pot dificultar tant adormir-se com mantenir un son continu.
Amb l'alcohol passa una cosa semblant. Tot i que inicialment pot provocar sensació de somnolència, acostuma a fragmentar el descans durant la segona meitat de la nit i afavoreix els despertars.
També poden influir factors com l'estrès, el soroll, una habitació massa calenta o massa freda, la llum ambiental o els sopars abundants abans d'anar a dormir.
Quan cal consultar un especialista?
Els professionals recomanen demanar una valoració mèdica quan els problemes de son es mantenen en el temps i afecten la qualitat de vida.
Entre els principals senyals d'alerta hi ha el cansament persistent, la somnolència durant el dia, la irritabilitat, la dificultat per concentrar-se o la sensació que el son no és reparador.
També convé consultar si hi ha roncs intensos, pauses respiratòries durant la nit, sensació d'ofec en despertar-se, moviments involuntaris de les cames o si costa agafar el son o mantenir-lo tres o més nits per setmana durant almenys tres mesos, criteri que pot indicar un insomni crònic.
Què pots fer per dormir millor?
Els especialistes coincideixen que el millor remei és mantenir una bona higiene del son.
Es recomana llevar-se cada dia aproximadament a la mateixa hora, fins i tot els caps de setmana, exposar-se a la llum natural al matí i evitar pantalles, alcohol i cafeïna durant les hores prèvies a anar al llit.
També és convenient que l'habitació sigui fosca, silenciosa i fresca, ja que una temperatura elevada dificulta el descans, especialment durant l'estiu.
Si després d'un despertar no s'aconsegueix tornar a dormir al cap d'uns 15 o 20 minuts, els especialistes aconsellen aixecar-se, fer una activitat relaxant amb poca llum i tornar al llit quan reaparegui la sensació de son.
La conclusió és tranquil·litzadora: despertar-se alguna vegada durant la nit és completament normal. El que realment importa és si després es pot tornar a dormir amb facilitat i si l'endemà ens llevem descansats. Si això no passa de manera habitual, és recomanable consultar un professional per descartar un trastorn del son.
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