Calor extrema
Les enfermeres denuncien que en alguns CAP de Barcelona se superen els 30 graus i reclama a l'ICS que actuï
L'ICS diu que es revisen i resolen les incidències detectades, per exemple als CAP Sanhelly i Sant Rafael
Beatriz Pérez
SATSE Catalunya denuncia que en alguns CAP de Barcelona se superen els 30 graus i reclama a l'ICS que actuï. En un comunicat, el sindicat assenyala, per exemple, que al CAP Sanllehy la temperatura interior oscil·la entre els 28 i els 32 graus per culpa d'un sistema d'aire condicionat deficient mentre que al CAP Sant Rafael la temperatura és més extrema, d'entre 35 i 40 graus, perquè s'està col·locant un nou aparell. Fonts de l'ICS han indicat que aquesta setmana s'havia rebut una incidència en una de les màquines de refrigeració del CAP Sanhelly i que aquest dimecres al matí ja ha estat solucionada. Pel que fa al CAP Sant Rafael, han assegurat que s'ha completat el canvi de climatització.
L'organització sindical alerta que l'any passat ja va haver-hi incidències i diu que la situació afecta tant els professionals sanitaris com la qualitat assistencial que rep la ciutadania. SATSE ja ha traslladat la incidència a la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals però creu que el sistema actual és "poc àgil i insuficient".
El sindicat insisteix que no es tracta únicament de reparar avaries puntuals, sinó d'assegurar un manteniment preventiu i una resposta ràpida que garanteixi unes condicions ambientals adequades als centres sanitaris. Per tot plegat, SATSE reclama una revisió "integral i periòdica" dels sistemes de climatització dels CAP, una actuació "immediata" davant qualsevol incidència i un pla preventiu.
Marta Rúbies, delegada de SATSE al CAP Sanllehy, denuncia que les elevades temperatures dificulten la concentració dels professionals, poden interferir en el desenvolupament normal de determinades proves i agreugen el malestar dels pacients, especialment d'aquells que es troben en una situació de més vulnerabilitat. "Quan la temperatura dins d'un CAP arriba als 32 graus, es posa en risc el benestar de les persones i la qualitat de l'atenció", assenyala.
SATSE també denuncia la "paradoxa" que, mentre els professionals del CAP Sanllehy treballen amb temperatures extremes, la seu corporativa de l'ICS al carrer Balmes figura com a refugi climàtic.
L'ICS assegura que es fa una revisió periòdica
L'ICS defensa que, davant l'augment de temperatures, fa una revisió periòdica dels sistemes de climatització dels espais per identificar necessitats de millora per part dels tècnics. En aquest sentit, les mateixes fonts han indicat que ja s'han pres mesures per afavorir la climatització d'alguns espais quan ha estat necessari i ha posat d'exemple el CAP Sant Rafael.
A més, han indicat que les incidències que es reben pel circuit establert de notificacions, es revisen i es resolen; però han matisat que durant aquestes primeres setmanes de calor han estat "puntuals i localitzades".
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