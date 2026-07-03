Alerta amb la fregidora d'aire: aquests són els aliments que no hi hauries de cuinar mai
Les air fryers són una alternativa més saludable per cuinar, però alguns aliments poden espatllar l'aparell, cuinar-se malament o fins i tot comportar riscos de seguretat
Les fregidores d'aire s'han convertit en un dels electrodomèstics estrella dels últims anys. Permeten preparar molts plats amb molt poc oli, reduint el consum de greixos sense renunciar a una textura cruixent. Però no tot s'hi pot cuinar.
Fabricants i experts en cuina coincideixen que hi ha determinats aliments i materials que és millor no introduir mai dins d'una air fryer, ja que poden provocar des de una mala cocció fins a danys a l'aparell o, en casos puntuals, riscos d'incendi.
1. Sopes, cremes i altres líquids
Les fregidores d'aire no estan pensades per cuinar líquids. Sopes, brous, cremes o salses poden vessar-se fàcilment i arribar als components elèctrics de l'aparell.
Si es vol cuinar algun aliment amb molta humitat, com ara peix o verdures marinades, és important escórrer-les bé abans de posar-les a la cistella.
2. Formatges sense cap suport
Posar formatge directament a la fregidora d'aire és una mala idea. Quan es fon, pot degotar sobre la resistència o enganxar-se a la cistella, dificultant la neteja i generant fum.
En canvi, sí que es pot utilitzar com a ingredient dins de receptes en què quedi protegit per massa, pa ratllat o altres aliments.
3. Paper d'alumini mal col·locat
Un dels errors més habituals és cobrir tota la base de la cistella amb paper d'alumini.
Això impedeix que l'aire calent circuli correctament, cosa que provoca una cocció desigual. A més, si el paper és molt lleuger i entra en contacte amb la resistència, pot arribar a generar un risc de sobreescalfament.
Si es vol protegir la cistella, és preferible utilitzar paper de forn específic per a fregidores d'aire, sempre col·locat amb aliments al damunt perquè no es mogui.
4. Crispetes de blat de moro
Encara que pugui semblar una bona idea, moltes marques desaconsellen preparar crispetes en una air fryer.
Els grans de blat de moro poden sortir disparats abans d'esclatar i arribar a tocar la resistència, fet que pot provocar fum o danyar l'aparell.
5. Arrossos i pastes crues
L'aire calent no substitueix l'aigua bullent. Per això, aliments com l'arròs, la pasta o els llegums secs no es poden cuinar directament a la fregidora d'aire.
Primer s'han de coure de manera convencional i, si es vol, després es poden acabar de daurar o gratinar a la air fryer.
Alguns consells per allargar la vida de la fregidora
Per mantenir l'aparell en bon estat, els fabricants recomanen no sobrecarregar la cistella, deixar espai perquè circuli l'aire calent i netejar-la després de cada ús per evitar que s'acumulin restes de greix.
També és important utilitzar únicament estris aptes per al forn, com ara recipients de silicona alimentària, ceràmica o metall compatibles amb altes temperatures.
En definitiva, les fregidores d'aire són una excel·lent alternativa per cuinar de manera més saludable, però convé conèixer les seves limitacions. Evitar aquests aliments i materials no només ajuda a obtenir millors resultats, sinó que també allarga la vida útil de l'aparell i evita possibles incidències.
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