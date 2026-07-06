Ni caminar ni anar amb bicicleta: aquest exercici senzill a partir dels 60 anys ajuda a enfortir el cor i millorar la circulació
Pujar i baixar escales a un ritme moderat pot millorar la salut cardiovascular, enfortir les cames i reduir el risc de caigudes
Claudio Torres
Pujar i baixar escales a poc a poc pot convertir-se en un dels exercicis més beneficiosos per a les persones majors de 60 anys. Tot i que sovint s’associa amb una activitat quotidiana sense gaire importància, diferents especialistes coincideixen que aquesta pràctica, feta amb moderació i de manera segura, ajuda a millorar la salut cardiovascular, enfortir la musculatura de les cames i afavorir una millor circulació sanguínia.
Amb el pas dels anys, l’organisme experimenta canvis naturals que afecten tant el cor com la capacitat aeròbica. La pèrdua progressiva de massa muscular i d’elasticitat als vasos sanguinis fa que mantenir-se físicament actiu cobri encara més importància. En aquest context, organismes com l’Organització Mundial de la Salut destaquen que fer exercici de manera regular contribueix a reduir el risc de malalties cardiovasculars, hipertensió i accidents cerebrovasculars.
Un dels avantatges de pujar escales és que incrementa la freqüència cardíaca més que caminar sobre una superfície plana, i es converteix en un exercici aeròbic d’intensitat moderada. A més, cada esglaó obliga a treballar grups musculars com els quàdriceps, els glutis i els bessons, fonamentals per conservar l’estabilitat, la mobilitat i prevenir caigudes, un dels principals riscos associats a l’envelliment.
A aquest benefici s’hi suma una millora de la circulació. L’esforç de les cames afavoreix el retorn de la sang cap al cor, cosa que pot ajudar a alleujar la sensació de pesadesa o inflor que moltes persones experimenten a les extremitats inferiors amb el pas dels anys.
Els especialistes insisteixen, no obstant això, que la clau és la intensitat. L’objectiu no és pujar les escales tan de pressa com sigui possible ni acabar completament esgotat, sinó mantenir un ritme constant i controlat que permeti elevar lleugerament el pols sense provocar una fatiga excessiva. Aquest nivell d’esforç moderat és el que recomanen entitats com el Col·legi Americà de Medicina de l’Esport per obtenir beneficis cardiovasculars amb un risc reduït.
Això sí, abans d’incorporar aquest hàbit convé tenir en compte algunes precaucions. Les persones amb problemes importants d’equilibri, artrosi avançada, malalties cardíaques no controlades o antecedents de caigudes haurien de consultar prèviament un professional sanitari.
Per practicar-lo amb seguretat, els experts aconsellen utilitzar escales ben il·luminades i amb passamà, portar calçat antilliscant, pujar i baixar els esglaons a poc a poc, recolzant completament el peu, i començar amb recorreguts curts d’entre cinc i deu minuts, augmentant el temps de manera progressiva segons la condició física de cada persona. D’aquesta manera, una activitat tan quotidiana pot convertir-se en un aliat senzill per mantenir-se actiu i cuidar la salut després dels 60 anys.
Via: Sport
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