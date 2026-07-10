Alerta extrema per la calor: el cor pot col·lapsar fins i tot en persones que es creuen sanes
Catalunya afronta dies per sobre dels 40 graus i nits sufocants que disparen el risc d’infart, ictus i arrítmies
La calor extrema torna a castigar Espanya amb temperatures que superen els 40 °C en nombrosos punts. Catalunya és una de les zones més afectades: Barcelona ha arribat als 40,7 °C, la temperatura més alta registrada a la ciutat en 112 anys, mentre que a l’interior del país els termòmetres també s’acosten o superen els 40 graus.
El problema no desapareix quan es fa fosc. Durant aquest episodi, moltes poblacions catalanes pateixen nits tropicals o tòrrides, amb mínimes que no baixen dels 25 °C. La falta de descans impedeix que el cos es recuperi i augmenta la sobrecàrrega cardiovascular. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté actius els avisos de perill i confirma que el juny del 2026 ja va ser molt càlid i sec.
La situació no afecta només Catalunya. L’onada de calor s’estén per bona part d’Europa, amb temperatures pròximes als 40 °C a Espanya, França i Bèlgica, avisos sanitaris al Regne Unit i Irlanda i més de 300 incendis registrats en un sol dia a França. Fins i tot un reactor de la central nuclear francesa de Golfech ha hagut d’aturar-se temporalment per l’escalfament del riu Garona.
Per què la calor posa el cor en perill?
Quan fa molta calor, els vasos sanguinis es dilaten i el cos perd líquids i sals a través de la suor. Aquesta deshidratació obliga el cor a treballar més de pressa per mantenir la pressió arterial i refrigerar l’organisme.
“La majoria dels pacients cardiovasculars no moren per un cop de calor, sinó perquè la calor actua com el desencadenant que trenca un equilibri ja fràgil i precipita un infart, un ictus o una descompensació de la insuficiència cardíaca”, explica el doctor Roberto Martín Reyes, cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari La Luz.
Les persones grans i els pacients amb hipertensió, insuficiència cardíaca o malaltia coronària són especialment vulnerables, però el perill no depèn exclusivament de l’edat. Una persona jove amb hipertensió, colesterol elevat, obesitat o una patologia encara no diagnosticada també pot patir una complicació greu.
Segons el Sistema de Monitorització de la Mortalitat Diària (MoMo) de l’Institut de Salut Carlos III, la calor extrema ha causat més de 27.500 morts a Espanya durant l’última dècada, més que els accidents de trànsit en el mateix període.
Què hem de fer per protegir-nos?
Els cardiòlegs recomanen beure com a mínim un litre i mig d’aigua al dia, encara que no es tingui set, i evitar l’alcohol, les begudes energètiques i els àpats abundants o molt salats.
Entre les 12.00 i les 20.00 hores no s’hauria de fer esport, caminar llargues distàncies ni treballar al sol. Cal quedar-se en espais ben ventilats o climatitzats, amb una temperatura aproximada d’entre 24 i 26 °C, portar roba lleugera i refrescar-se sovint.
Tampoc s’ha de modificar ni deixar la medicació per al cor o la tensió sense consultar el metge. Davant de dolor o pressió al pit, palpitacions, falta d’aire, mareig, confusió o debilitat sobtada, cal trucar immediatament al 112.
La calor extrema no només provoca cansament: pot desencadenar un infart, una arrítmia, un ictus o una insuficiència cardíaca. Protegir-se és imprescindible, independentment de l’edat.
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