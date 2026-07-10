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Alerta extrema per la calor: el cor pot col·lapsar fins i tot en persones que es creuen sanes

Catalunya afronta dies per sobre dels 40 graus i nits sufocants que disparen el risc d’infart, ictus i arrítmies

A certes hores és millor no fer esport

A certes hores és millor no fer esport / stockking

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Abril Benítez

La calor extrema torna a castigar Espanya amb temperatures que superen els 40 °C en nombrosos punts. Catalunya és una de les zones més afectades: Barcelona ha arribat als 40,7 °C, la temperatura més alta registrada a la ciutat en 112 anys, mentre que a l’interior del país els termòmetres també s’acosten o superen els 40 graus.

El problema no desapareix quan es fa fosc. Durant aquest episodi, moltes poblacions catalanes pateixen nits tropicals o tòrrides, amb mínimes que no baixen dels 25 °C. La falta de descans impedeix que el cos es recuperi i augmenta la sobrecàrrega cardiovascular. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté actius els avisos de perill i confirma que el juny del 2026 ja va ser molt càlid i sec.

La situació no afecta només Catalunya. L’onada de calor s’estén per bona part d’Europa, amb temperatures pròximes als 40 °C a Espanya, França i Bèlgica, avisos sanitaris al Regne Unit i Irlanda i més de 300 incendis registrats en un sol dia a França. Fins i tot un reactor de la central nuclear francesa de Golfech ha hagut d’aturar-se temporalment per l’escalfament del riu Garona.

Per què la calor posa el cor en perill?

Quan fa molta calor, els vasos sanguinis es dilaten i el cos perd líquids i sals a través de la suor. Aquesta deshidratació obliga el cor a treballar més de pressa per mantenir la pressió arterial i refrigerar l’organisme.

“La majoria dels pacients cardiovasculars no moren per un cop de calor, sinó perquè la calor actua com el desencadenant que trenca un equilibri ja fràgil i precipita un infart, un ictus o una descompensació de la insuficiència cardíaca”, explica el doctor Roberto Martín Reyes, cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari La Luz.

Les persones grans i els pacients amb hipertensió, insuficiència cardíaca o malaltia coronària són especialment vulnerables, però el perill no depèn exclusivament de l’edat. Una persona jove amb hipertensió, colesterol elevat, obesitat o una patologia encara no diagnosticada també pot patir una complicació greu.

Compte amb la calor

Compte amb la calor / stockking

Segons el Sistema de Monitorització de la Mortalitat Diària (MoMo) de l’Institut de Salut Carlos III, la calor extrema ha causat més de 27.500 morts a Espanya durant l’última dècada, més que els accidents de trànsit en el mateix període.

Què hem de fer per protegir-nos?

Els cardiòlegs recomanen beure com a mínim un litre i mig d’aigua al dia, encara que no es tingui set, i evitar l’alcohol, les begudes energètiques i els àpats abundants o molt salats.

Entre les 12.00 i les 20.00 hores no s’hauria de fer esport, caminar llargues distàncies ni treballar al sol. Cal quedar-se en espais ben ventilats o climatitzats, amb una temperatura aproximada d’entre 24 i 26 °C, portar roba lleugera i refrescar-se sovint.

Tampoc s’ha de modificar ni deixar la medicació per al cor o la tensió sense consultar el metge. Davant de dolor o pressió al pit, palpitacions, falta d’aire, mareig, confusió o debilitat sobtada, cal trucar immediatament al 112.

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La calor extrema no només provoca cansament: pot desencadenar un infart, una arrítmia, un ictus o una insuficiència cardíaca. Protegir-se és imprescindible, independentment de l’edat.

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