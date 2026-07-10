Com dormir millor quan fa calor: els cinc consells d'una psicòloga especialista en son
L'experta Núria Roure explica quins hàbits ajuden a descansar millor durant les nits més caloroses sense necessitat de passar tota la nit amb l'aire condicionat
Les altes temperatures nocturnes són un dels principals enemics del descans durant l'estiu. Quan la calor s'acumula dins de casa, adormir-se es fa molt més difícil i és habitual despertar-se diverses vegades al llarg de la nit.
Per ajudar a combatre aquest problema, la psicòloga especialitzada en medicina del son Núria Roure ha compartit diverses recomanacions per afavorir un descans de més qualitat durant els episodis de calor intensa.
Refresca l'habitació abans d'anar a dormir
El primer consell és evitar que l'habitatge acumuli temperatura durant el dia. Per això, l'especialista recomana mantenir les persianes abaixades a les hores de més insolació.
Si es disposa d'aire condicionat, l'ideal és encendre'l una estona abans d'anar al llit perquè l'habitació es refredi. Un cop s'ha assolit una temperatura agradable, Roure aconsella apagar-lo abans de dormir perquè el cos pugui regular la seva temperatura de manera natural.
En les llars que no tenen aire condicionat, un ventilador també pot ajudar a millorar la sensació de frescor abans de ficar-se al llit.
Millor una dutxa tèbia que no pas freda
Moltes persones opten per una dutxa molt freda abans d'anar a dormir, però la psicòloga assegura que no és la millor opció.
Segons explica, l'aigua molt freda pot activar l'organisme i dificultar la relaxació. En canvi, una dutxa tèbia ajuda el cos a preparar-se per al descans i facilita l'inici del son.
Refreda els punts clau del cos
Una altra estratègia consisteix a aplicar fred en determinades zones del cos, com ara els canells, els palmells de les mans, la nuca o els turmells.
Es pot fer amb aigua freda o fins i tot amb un glaç embolicat amb un drap. Aquests punts afavoreixen la pèrdua de calor corporal i poden contribuir a reduir lleugerament la temperatura del cos, un procés que facilita adormir-se.
Refreda el llit abans d'estirar-t'hi
Entre els trucs que més sorprenen n'hi ha un que Roure va conèixer gràcies a una pacient.
Consisteix a posar unes ampolles d'aigua al congelador —o una bossa d'aigua calenta plena d'aigua freda— i deixar-les uns minuts dins del llit abans d'anar a dormir. Així, els llençols es refreden i els primers minuts al llit resulten molt més confortables.
No t'obsessionis si no t'adorms
Finalment, la psicòloga recorda que la calor pot dificultar el descans, però també ho pot fer la preocupació per no poder dormir.
Per això recomana no forçar el son ni obsessionar-se quan costa adormir-se. L'ansietat per intentar dormir acostuma a tenir l'efecte contrari i pot prolongar encara més l'insomni.
En definitiva, petits gestos com mantenir la casa fresca, evitar les dutxes molt fredes o preparar el llit abans d'anar-hi poden ajudar a passar millor les nits d'estiu i aconseguir un descans més reparador.
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