Hernández Poveda, expert en longevitat: «Aquests són els tres aliments que et faran viure més anys i envellir més a poc a poc»
El metge destaca el bròquil, els nabius i l’oli d’oliva verge extra, tres aliments que la ciència relaciona amb un envelliment més saludable dins d’un patró d’alimentació equilibrat
L'Estat espanyol continua situant-se entre els països amb una esperança de vida més alta del món. Segons les darreres dades de l'OCDE, la població supera els 84 anys de mitjana, una longevitat que els experts atribueixen a una combinació de factors sanitaris, socials i, sobretot, als hàbits de vida.
Entre aquests, l'alimentació hi té un paper destacat. No existeixen aliments miraculosos capaços d'allargar la vida per si sols, però sí que hi ha productes que, integrats en una dieta saludable, s'associen a un menor risc de patir malalties cardiovasculars, diabetis, alguns tipus de càncer o deteriorament cognitiu.
En aquest context, el metge especialitzat en longevitat Hernández Poveda ha assenyalat tres aliments que considera especialment beneficiosos per afavorir un envelliment saludable: el bròquil, els nabius i l'oli d'oliva verge extra.
Bròquil: ric en compostos protectors
El primer aliment de la llista és el bròquil, una hortalissa especialment rica en sulforafà, un compost vegetal que ha estat àmpliament estudiat pel seu potencial antioxidant i antiinflamatori.
Diverses investigacions suggereixen que aquest compost pot contribuir a protegir les cèl·lules davant l'estrès oxidatiu, un dels processos relacionats amb l'envelliment i amb diverses malalties cròniques. Tot i això, els científics adverteixen que encara calen més estudis en humans per confirmar-ne alguns dels efectes observats al laboratori.
L'especialista també recorda que una cocció excessiva pot reduir la quantitat de sulforafà disponible. Per això, recomana consumir el bròquil lleugerament cuinat al vapor o amb coccions curtes que ajudin a conservar millor els seus nutrients.
Nabius: petits, però molt rics en antioxidants
El segon aliment són els nabius, una de les fruites amb una concentració més elevada de polifenols, especialment antocianines, els pigments responsables del seu color blau intens.
Aquests compostos s'han relacionat amb beneficis sobre la salut cardiovascular, la funció cerebral i la protecció davant del dany oxidatiu. Diversos estudis també apunten que un consum habitual de fruits vermells pot contribuir a mantenir millor la memòria i algunes funcions cognitives amb el pas dels anys.
Els nabius, a més, aporten fibra, vitamina C i altres nutrients amb una densitat energètica baixa, fet que els converteix en una bona opció per incorporar a una alimentació equilibrada.
Oli d'oliva verge extra: un dels grans protagonistes de la dieta mediterrània
Per a Hernández Poveda, el tercer aliment és el més important: l'oli d'oliva verge extra.
Aquest producte emblemàtic de la dieta mediterrània és ric en greixos monoinsaturats i en polifenols, compostos antioxidants que contribueixen a protegir les cèl·lules davant l'estrès oxidatiu.
Diverses investigacions, entre les quals destaca el conegut estudi espanyol PREDIMED, han observat que una alimentació rica en oli d'oliva verge extra s'associa amb una menor incidència de malalties cardiovasculars i amb una reducció del risc d'algunes malalties cròniques. També existeixen evidències que apunten a un possible efecte protector sobre la funció cognitiva.
Segons el Ministeri d'Agricultura, el consum d'oli d'oliva continua sent un dels trets diferencials de l'alimentació a l'Estat espanyol, tot i que els darrers anys s'ha vist afectat per l'encariment dels preus.
La longevitat no depèn només del que mengem
Els especialistes insisteixen que cap aliment, per si sol, fa viure més anys. La longevitat és el resultat de múltiples factors: l'activitat física regular, un bon descans, evitar el tabac, limitar el consum d'alcohol, mantenir una vida social activa i seguir una alimentació variada són alguns dels hàbits amb més evidència científica.
De fet, organismes com l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recorden que el conjunt del patró alimentari és molt més important que consumir un únic producte considerat "superaliment".
La dieta mediterrània continua sent la millor aliada
Més que buscar aliments miraculosos, els nutricionistes recomanen seguir una dieta mediterrània, basada en fruites, verdures, llegums, cereals integrals, fruita seca, peix i oli d'oliva verge extra.
En aquest context, el bròquil, els nabius i l'oli d'oliva verge extra poden formar part d'una alimentació que afavoreixi un envelliment més saludable. Però els experts recorden que la clau no és incorporar tres aliments concrets, sinó mantenir bons hàbits durant tota la vida.
Perquè, més que trobar l'aliment perfecte, el que la ciència continua demostrant és que la constància en una alimentació saludable és el factor que més influeix en viure més anys... i fer-ho amb una millor qualitat de vida.
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