Alerta per un brot de diarrea explosiva: què és la ciclosporiasi i com es contagia
Les autoritats investiguen més de 1.600 infeccions vinculades al consum d’enciam en diversos establiments; el paràsit pot causar símptomes persistents durant setmanes
Els Estats Units investiguen un important brot de ciclosporiasi, una infecció intestinal causada pel paràsit microscòpic Cyclospora cayetanensis. La malaltia pot provocar diarrea aquosa, freqüent i, en alguns casos, explosiva, acompanyada de cansament, dolor abdominal i pèrdua de pes.
Les xifres disponibles obliguen, però, a matisar la idea que ja hi hagi més de 7.000 casos confirmats. La investigació oficial oberta per l’Administració d’Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA) comptabilitzava, el 16 de juliol del 2026, 1.644 persones afectades en cinc estats que havien declarat haver menjat en establiments de Taco Bell. D’aquestes, 94 havien necessitat hospitalització i no s’havia notificat cap mort.
La investigació apunta a determinats lots d’enciam iceberg tallat procedent de Mèxic, tot i que les autoritats continuen treballant per delimitar l’origen i l’abast exacte de la contaminació.
Què és la ciclosporiasi?
La ciclosporiasi és una malaltia de l’intestí prim provocada per Cyclospora cayetanensis. Les persones s’infecten principalment després de consumir aigua o aliments contaminats amb matèria fecal que conté el paràsit.
En general, la infecció no posa en perill la vida d’una persona sana, però pot resultar molt molesta i prolongar-se durant força temps si no es diagnostica i es tracta adequadament.
Aquest paràsit ha estat relacionat anteriorment amb brots causats pel consum de productes frescos com enciam, alfàbrega, coriandre, gerds, pèsols i mescles d’amanida.
El símptoma més habitual és una diarrea persistent
La manifestació més característica és una diarrea aquosa intensa, que pot aparèixer en episodis molt freqüents. També són habituals:
pèrdua de gana, aprimament, rampes abdominals, inflor, gasos, nàusees i una sensació persistent de cansament. Amb menys freqüència, també poden aparèixer vòmits, mal de cap, dolor corporal o febre baixa.
Els símptomes no apareixen necessàriament just després d’haver ingerit l’aliment contaminat. A més, algunes persones infectades poden no presentar cap molèstia.
Quan no es rep tractament, la malaltia pot durar des d’uns quants dies fins a més d’un mes. És freqüent que la diarrea desaparegui temporalment i torni a aparèixer més endavant, mentre que el cansament es pot mantenir fins i tot després que els problemes digestius hagin millorat.
Per què és poc probable el contagi directe?
A diferència d’altres infeccions intestinals, la ciclosporiasi no acostuma a transmetre’s directament d’una persona a una altra.
Quan el paràsit és expulsat amb la femta encara no és infecciós. Necessita passar un període al medi ambient abans de madurar i poder infectar una altra persona. Per aquest motiu, els brots solen estar relacionats amb aliments o aigua contaminats, i no amb el contacte quotidià amb un malalt.
Tot i això, mantenir una bona higiene de mans, especialment després d’anar al lavabo i abans de manipular aliments, continua sent una mesura bàsica de prevenció.
Rentar les verdures pot no ser suficient
Rentar fruites i verdures sota l’aixeta és recomanable perquè permet retirar terra i part dels microorganismes presents a la superfície. Tanmateix, la FDA adverteix que l’esbandida convencional no garanteix l’eliminació completa de la Cyclospora.
Els desinfectants domèstics i els tractaments químics habituals tampoc no sempre són eficaços contra aquest paràsit. Per això, la prevenció depèn sobretot dels controls d’higiene durant el cultiu, la manipulació, el processament i la distribució dels aliments.
A casa, convé mantenir els productes frescos refrigerats, rentar-los peça per peça amb aigua potable i evitar que els aliments crus contaminin altres superfícies o aliments preparats.
Quin tractament té?
El tractament de primera elecció és una combinació antibiòtica de trimetoprim i sulfametoxazole, coneguda com a TMP-SMX. L’ha de prescriure un professional sanitari després de valorar els símptomes i confirmar o sospitar el diagnòstic.
Moltes persones sanes poden acabar recuperant-se sense medicació, però la malaltia pot allargar-se considerablement. També és essencial mantenir una bona hidratació, especialment quan la diarrea és abundant.
El diagnòstic pot requerir una prova específica de femta, ja que no tots els laboratoris busquen habitualment la presència de Cyclospora en les anàlisis convencionals de paràsits intestinals.
Quan cal anar al metge?
La FDA recomana consultar un professional sanitari quan la diarrea dura més de tres dies. També convé buscar assistència si hi ha signes de deshidratació, febre alta, sang a la femta, dolor abdominal intens o una pèrdua notable de pes.
Les persones grans, els infants, les embarassades i els pacients amb el sistema immunitari debilitat han de prestar una atenció especial als símptomes persistents.
Tot i el caràcter cridaner de l’expressió “diarrea explosiva”, la ciclosporiasi acostuma a tenir una evolució favorable. El principal problema és que pot durar setmanes, provocar recaigudes i passar desapercebuda si no se sol·licita la prova diagnòstica adequada.
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