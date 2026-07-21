La proteïna ‘Despechá’ de Rosalía sorprèn la ciència: podria obrir la porta a noves teràpies
Un investigador espanyol de Harvard ha batejat el descobriment en honor a la cantant catalana
La ciència i la música s’han unit en un descobriment tant inesperat com prometedor. Un grup d’investigadors ha identificat una nova proteïna vírica capaç de desactivar els sistemes d’alarma de les cèl·lules, i un dels científics responsables ha decidit batejar-la amb un nom inspirat en Rosalia i en una de les seves cançons més populars: Despechá.
La proteïna ha rebut el nom de RyDEP, unes sigles que fan referència a Rosy Despechá, una combinació del sobrenom de la cantant catalana i del títol de la seva coneguda cançó.
El responsable d’aquesta picada d’ullet musical és Miguel López Rivera, un jove investigador espanyol i estudiant de Harvard que ha participat en el descobriment juntament amb un ampli equip científic.
Quina proteïna han descobert?
La proteïna RyDEP és una proteïna d’origen víric que es troba en determinats virus que infecten bacteris. Aquests virus són coneguts com a bacteriòfags i no afecten directament els éssers humans.
Tot i això, estudiar-los és molt important perquè permet entendre millor com els virus aconsegueixen sobreviure, reproduir-se i evitar les defenses dels organismes que infecten.
Els investigadors han observat que aquesta proteïna és capaç d’actuar sobre les molècules que funcionen com a senyals d’alarma dins de les cèl·lules.
Quan una cèl·lula detecta un virus, activa una sèrie de mecanismes defensius. Entre aquests mecanismes hi ha unes molècules senyalitzadores que alerten de la presència d’una amenaça i posen en marxa la resposta de protecció.
La proteïna RyDEP és capaç de degradar o eliminar aquests senyals abans que puguin complir la seva funció. D’aquesta manera, el virus pot bloquejar les defenses cel·lulars i continuar multiplicant-se.
Qui ha fet el descobriment?
L’estudi ha estat elaborat per Miguel López Rivera juntament amb els investigadors Renee B. Chang, Colin M. Lewis, Romi Hadary, Julia M. Kovalski, Krista G. Freeman, Zhen-Yu J. Sun, Rotem Sorek, Graham F. Hatfull i Philip J. Kranzusch.
Els resultats de la investigació s’han publicat al repositori científic digital BioRxiv, una plataforma especialitzada en la difusió d’estudis de biologia abans que siguin revisats formalment per altres científics.
L’equip ha descrit un mecanisme fins ara desconegut que explica com alguns virus neutralitzen els sistemes d’alarma de les cèl·lules.
Per què es diu ‘Despechá’?
Miguel López Rivera ha explicat que la proteïna té una forma que recorda unes castanyoles, un instrument molt relacionat amb la cultura i la música espanyoles.
A partir d’aquesta semblança, l’investigador va decidir fer una picada d’ullet a la seva artista preferida, Rosalia, i va combinar el sobrenom Rosy amb el títol de la cançó Despechá.
Així va néixer el nom de RyDEP, que s’ha convertit en una de les denominacions científiques més curioses dels últims temps.
La mateixa Rosalia va descobrir l’homenatge durant un concert a Boston. Una persona del públic va mostrar una pancarta explicant que un investigador espanyol de Harvard havia batejat una proteïna en honor seu.
Què pot aportar aquesta proteïna a la ciència?
La proteïna Despechá no és un tractament ni un medicament disponible per als humans. Tampoc no es pot afirmar encara que servirà directament per curar malalties.
La seva importància rau en el fet que permet entendre millor com els virus bloquegen els sistemes de defensa de les cèl·lules. Aquest coneixement pot ser útil per estudiar la relació entre els agents patògens i els organismes hostes.
A llarg termini, comprendre aquests mecanismes podria ajudar a desenvolupar noves eines biotecnològiques, estratègies de recerca o possibles aplicacions terapèutiques.
Els científics consideren que analitzar com la RyDEP desactiva les alarmes cel·lulars pot proporcionar noves pistes sobre el funcionament de les infeccions i sobre la manera de manipular determinats processos moleculars.
Un descobriment amb potencial de futur
Encara és aviat per saber fins on arribarà aquesta investigació, però la descoberta representa un nou avenç en el camp de la biologia molecular.
La proteïna batejada en honor de Rosalia pot ajudar els investigadors a comprendre millor les estratègies que utilitzen els virus per evitar les defenses de les cèl·lules.
Darrere d’un nom inspirat en una cançó popular s’amaga, per tant, una investigació científica que podria contribuir en el futur a crear noves eines per a la biotecnologia i la medicina.
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