Ni aigua ni cervesa: aquesta és la beguda que reté millor els líquids, segons un estudi
La llet desnatada va obtenir un índex d’hidratació superior al de l’aigua, però això no significa que sigui la millor opció per beure habitualment durant una onada de calor
L’aigua continua sent la beguda més recomanable per hidratar-se durant l’estiu. És barata, no aporta calories ni sucres i es pot consumir al llarg de tot el dia. Tanmateix, un estudi científic va observar que algunes begudes poden fer que l’organisme retingui els líquids durant més temps.
La que va obtenir el resultat més alt va ser la llet desnatada, per davant de l’aigua, la llet sencera i el suc de taronja. La conclusió, però, necessita un matís important: retenir més líquid durant unes hores no significa necessàriament que la llet sigui la millor beguda per combatre la set o substituir l’aigua durant els dies de calor.
Per què la llet pot retenir més líquid?
L’estudi, publicat el 2016 a The American Journal of Clinical Nutrition, va comparar la resposta de l’organisme després de consumir un litre de tretze begudes diferents.
Els investigadors van desenvolupar l’anomenat índex d’hidratació de les begudes, que mesurava quina quantitat del líquid ingerit continuava retinguda a l’organisme al cap de dues i quatre hores, en comparació amb l’aigua.
La llet desnatada va obtenir un valor superior perquè conté proteïnes, lactosa i electròlits, especialment sodi i potassi. Aquests components alenteixen el buidatge de l’estómac i redueixen temporalment la quantitat de líquid eliminada a través de l’orina.
L’estudi no diu que calgui substituir l’aigua per llet
El titular pot resultar enganyós si s’interpreta que la llet és sempre “millor” que l’aigua.
La investigació no va analitzar persones deshidratades, esportistes després d’un gran esforç ni població exposada a una onada de calor. Els participants eren adults joves i correctament hidratats que van beure un litre de líquid en condicions controlades.
Per tant, el resultat indica que la llet va produir menys orina durant unes hores, però no demostra que sigui la millor opció quotidiana per calmar la set, regular la temperatura corporal o prevenir un cop de calor.
L’aigua continua sent l’opció principal
Les recomanacions sanitàries continuen situant l’aigua entre les millors opcions per prevenir la deshidratació. Les necessitats varien segons l’edat, l’activitat física, la temperatura, la dieta i l’estat de salut, de manera que no existeix una quantitat exacta igual per a tothom.
Una orientació senzilla és beure regularment i comprovar que l’orina presenti un color groc clar. Durant els dies de molta calor, quan es fa exercici o quan es sua abundantment, cal augmentar la ingesta de líquids.
La llet pot contribuir a la hidratació, però també aporta calories, lactosa i nutrients, per la qual cosa no és pràctic ni necessari utilitzar-la com a beguda principal durant tot el dia.
Quan poden ser útils les begudes amb electròlits?
En situacions de pèrdua important de líquids i sals minerals, com ara episodis de diarrea, vòmits o una deshidratació significativa, poden ser necessàries les solucions de rehidratació oral.
Aquestes begudes contenen una proporció concreta d’aigua, sals i glucosa que facilita l’absorció intestinal. No s’han de confondre amb els refrescos, les begudes energètiques ni moltes begudes esportives comercials.
Per a una persona sana que fa una activitat quotidiana normal, l’aigua i una alimentació equilibrada solen ser suficients.
La cervesa no és una bona alternativa
La cervesa pot semblar refrescant, però l’alcohol no és una bona eina per hidratar-se durant un episodi de calor.
Les autoritats sanitàries recomanen limitar o evitar les begudes alcohòliques quan les temperatures són elevades, ja que poden augmentar la pèrdua de líquids i afavorir la deshidratació.
A més, l’alcohol pot alterar la percepció de la calor, reduir la capacitat de resposta i dificultar que la persona identifiqui els primers signes d’esgotament tèrmic.
Els aliments també aporten aigua
La hidratació no depèn exclusivament del que es beu. Fruites com la síndria, el meló, les taronges o les maduixes, així com verdures, amanides, sopes fredes i altres aliments, també contribueixen a la ingesta diària de líquids.
Això no significa, però, que els aliments aportin necessàriament la meitat de tota l’aigua que necessita una persona, com sosté la notícia original. La proporció varia molt segons la dieta i els hàbits de cadascú.
Qui ha de vigilar especialment?
Els infants petits, les persones grans, les embarassades, els esportistes i les persones amb determinades malalties tenen més risc de deshidratar-se o poden necessitar pautes específiques.
Els nadons, a més, no s’han d’hidratar seguint les mateixes recomanacions que un adult. Durant els primers mesos, obtenen els líquids de la llet materna o de fórmula, i no s’ha d’introduir aigua per iniciativa pròpia sense seguir les indicacions pediàtriques.
La conclusió: la llet reté més, però l’aigua continua guanyant
La llet desnatada va mostrar una capacitat superior per retenir líquid a curt termini en un estudi concret. No obstant això, aquest resultat no converteix la llet en la millor beguda per passar l’estiu ni invalida les recomanacions habituals.
Per hidratar-se cada dia i afrontar la calor, l’opció més senzilla continua sent beure aigua regularment, complementar-la amb una alimentació rica en fruites i verdures i evitar l’excés d’alcohol.
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