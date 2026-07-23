La calor extrema també et pot danyar els ulls: aquests són els símptomes que no hauries d’ignorar
Les altes temperatures, la deshidratació i els raigs UV poden provocar sequedat, visió borrosa, conjuntivitis i lesions oculars
Les onades de calor extremes ja no són episodis puntuals. L’augment de les temperatures vinculat al canvi climàtic està sotmetent el cos humà a un estrès cada vegada més intens, especialment durant els mesos d’estiu.
Quan fa molta calor, el cos intenta reduir la temperatura interna mitjançant la suor i la dilatació dels vasos sanguinis. Aquest mecanisme obliga el cor a treballar més i provoca una pèrdua constant d’aigua i sals minerals. Si no ens hidratem adequadament, poden aparèixer deshidratació, cansament, mal de cap, marejos, rampes musculars i dificultats per concentrar-nos.
En els casos més greus, el sistema d’autoregulació del cos pot arribar a col·lapsar i provocar un cop de calor, una situació potencialment greu que pot causar confusió, desmais, febre elevada i danys als òrgans.
Però la calor no afecta només la pell, el cor o el cervell. Els ulls són un dels òrgans més exposats i sensibles als canvis bruscos de temperatura.
Què els passa als ulls quan fa molta calor?
Les temperatures elevades acceleren l’evaporació de la pel·lícula lacrimal, la capa de líquid que protegeix, hidrata i lubrica la superfície de l’ull. Quan aquesta capa desapareix massa ràpidament, la còrnia queda més exposada i apareixen molèsties com ara sequedat ocular, coïssor, irritació i sensació de tenir sorra als ulls.
L’aire condicionat i els ventiladors poden agreujar el problema, especialment quan el flux d’aire impacta directament sobre la cara. Aquests aparells redueixen la humitat ambiental i afavoreixen encara més l’evaporació de les llàgrimes.
Les persones que ja pateixen síndrome de l’ull sec són les més vulnerables. En aquests pacients, el menisc lacrimal és més escàs i les glàndules de Meibomi poden no produir prou greix per evitar que les llàgrimes s’evaporin.
Què diuen els experts i els estudis?
Jose A. Matamoros, investigador del Departament d’Immunologia, Oftalmologia i ORL i de l’Institut d’Investigacions Oftalmològiques Ramón Castroviejo de la Universitat Complutense de Madrid, alerta que «els nostres ulls són un dels òrgans més exposats i sensibles a les oscil·lacions tèrmiques».
Els especialistes en oftalmologia de l’Hospital Universitari Sagrat Cor, del grup Quirónsalud, també insisteixen que, durant les onades de calor, cal augmentar la protecció davant del sol, els raigs ultraviolats i l’aire calent.
La literatura científica sobre salut ocular, contaminació ambiental i canvi climàtic assenyala que la combinació de temperatures elevades, baixa humitat, radiació solar i contaminants pot empitjorar els símptomes de l’ull sec i augmentar les inflamacions de la superfície ocular.
L’article original no cita el títol concret de cap investigació, però les recomanacions exposades es basen en l’evidència científica acumulada pels especialistes en oftalmologia i pels centres d’investigació esmentats.
Els principals problemes oculars provocats per la calor
Un dels trastorns més habituals és la sequedat ocular, que provoca picor, cremor, envermelliment i sensació de cos estrany.
La calor també pot augmentar el risc de conjuntivitis. Les temperatures altes afavoreixen la proliferació de partícules en suspensió, microorganismes i al·lèrgens. A més, el clor de les piscines, l’aigua del mar, la sorra i la brisa marina poden irritar els ulls.
La conjuntivitis més freqüent durant l’estiu és l’al·lèrgica, especialment entre els infants, tot i que també es poden produir infeccions víriques o bacterianes.
Un altre dels riscos és la queratitis, una inflamació de la còrnia que pot causar dolor, sensibilitat a la llum, llagrimeig intens i visió borrosa.
L’exposició excessiva als raigs UV també pot provocar fotoqueratitis, una mena de cremada solar a la còrnia. A llarg termini, la radiació ultraviolada acumulada pot afavorir l’aparició prematura de cataractes.
Els símptomes que han d’activar les alarmes
Els símptomes més habituals relacionats amb la calor són:
- Ulls secs o irritats
- Coïssor i picor
- Sensació de sorra
- Envermelliment
- Llagrimeig excessiu
- Visió borrosa
- Dificultat per enfocar
- Molèsties davant la llum
- Inflamació de les parpelles
Quan la calor provoca una deshidratació important o una insolació, també poden aparèixer marejos, pèrdua temporal de la visió perifèrica o dificultats per mantenir l’enfocament.
Si el dolor és intens, hi ha una pèrdua sobtada de visió, secrecions abundants o els símptomes no milloren, cal consultar un professional sanitari.
Com hem de cuidar els ulls a l’estiu?
La primera mesura és mantenir una hidratació contínua. Beure aigua de manera regular ajuda a conservar una producció adequada de llàgrimes i redueix el risc de sequedat.
També és imprescindible utilitzar ulleres de sol homologades. Han de portar el marcatge CE, filtre UV400 contra els raigs UVA i UVB i una categoria de protecció solar adequada. Les ulleres fosques sense filtre poden ser especialment perjudicials, ja que dilaten la pupil·la i permeten que entri més radiació.
Com més grans siguin les ulleres, més protegiran la zona dels ulls i la pell que els envolta.
Les llàgrimes artificials poden ajudar a mantenir la humitat ocular, especialment en persones que passen moltes hores amb aire condicionat o en ambients secs. En casos més intensos, l’oftalmòleg pot recomanar gels o pomades lubricants.
També cal evitar que l’aire condicionat o el ventilador apuntin directament a la cara. Les reixetes s’han d’orientar cap al sostre o cap al cos, però mai directament cap als ulls.
Davant de les pantalles és important practicar el parpelleig conscient, ja que quan utilitzem el mòbil o l’ordinador podem parpellejar fins a un 60% menys. Parpellejar ajuda a redistribuir la llàgrima i evita que la superfície ocular s’eixugui.
Finalment, és recomanable no obrir els ulls sota l’aigua de la piscina, utilitzar ulleres de natació, no compartir tovalloles i rentar-se les mans abans de tocar-se els ulls.
La calor extrema no només provoca cansament o set. També pot alterar la visió i deteriorar progressivament la salut ocular. Protegir els ulls a l’estiu és tan important com utilitzar crema solar o mantenir-se ben hidratat.
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