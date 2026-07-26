Els consells de l'expert Lluís Puig per protegir-nos del sol
El dermatòleg explica si els paraigües que cada vegada veiem més al carrer són realment efectius
Les onades de calor, les temperatures extremes i una exposició solar cada vegada més intensa estan canviant la manera com ens protegim durant l’estiu. Les cremades, les taques, l’envelliment prematur i altres lesions provocades pel sol ja no són problemes que només preocupin les persones grans: els efectes de la radiació ultraviolada poden començar a acumular-se des de la infància i manifestar-se en edats cada vegada més joves.
Per aquest motiu, els dermatòlegs insisteixen que la protecció solar no s’ha de limitar als dies de platja. Caminar pel carrer, fer esport, treballar a l’aire lliure o passar hores en una terrassa també ens exposa als raigs UV.
En aquest context, una imatge que abans semblava poc habitual comença a guanyar terreny a ciutats com Barcelona: persones que caminen amb un paraigua per protegir-se del sol.
Els problemes que provoca una exposició excessiva
El sol és necessari per a l’organisme, però una exposició prolongada i sense protecció pot causar cremades solars, irritacions, taques i deteriorament de les fibres que mantenen la pell ferma.
Amb els anys, aquest dany acumulat pot afavorir l’aparició d’arrugues, pèrdua d’elasticitat i lesions cutànies. El risc augmenta quan l’exposició es produeix durant les hores centrals del dia, quan la radiació és més intensa.
La preocupació és especialment elevada entre els infants i els joves, perquè les cremades repetides durant les primeres etapes de la vida contribueixen al dany acumulat de la pell. Per això, cal crear hàbits de prevenció solar des de ben petits.
La roba també ens protegeix
El director del Servei de Dermatologia de l’Hospital Sant Pau de Barcelona, Lluís Puig, explica que la roba ja actua com una barrera contra la radiació ultraviolada.
«Una samarreta, sobretot si és fosca i de teixit atapeït, pot arribar a tenir una protecció de 10 o 20. Si es mulla, baixa a 5», assenyala el dermatòleg en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Això significa que no totes les peces protegeixen de la mateixa manera. Els teixits espessos i foscos acostumen a bloquejar més radiació que els clars, fins o mullats.
Sempre que la temperatura ho permeti, els experts recomanen utilitzar roba lleugera de màniga llarga, barrets que cobreixin el cap i el clatell i ulleres de sol homologades.
Els paraigües de sol es posen de moda
L’ús de para-sols i paraigües al carrer és habitual des de fa anys en diversos països asiàtics. Ara, però, aquesta pràctica comença a guanyar seguidors a Catalunya i en altres zones d’Espanya a causa de l’augment de les temperatures.
Segons Lluís Puig, un paraigua convencional pot oferir un factor de protecció d’entre 20 i 30, tot i que la seva eficàcia depèn del color, el material i la densitat del teixit.
També hi ha «paraigües especials, amb un teixit més atapeït, que utilitzen substàncies químiques i tenen la superfície superior reflectora, platejada, i la inferior fosca. A aquests se’ls dona un valor de protecció de 50», afirma l’especialista.
Un estudi publicat l’any 2017 a la revista científica JAMA Dermatology va concloure que els paraigües i para-sols poden bloquejar entre el 77% i el 99% de la radiació ultraviolada, segons el material i el color. Els models negres van mostrar una protecció més elevada.
El paraigua no evita totes les cremades
Malgrat aquests resultats, Puig adverteix que el paraigua no pot substituir la resta de mesures preventives.
El dermatòleg recorda que no «tapa del tot. Per reflexió des del terra, la radiació es dispersa i pot arribar perfectament a cremar».
Això passa perquè els raigs del sol no només arriben directament des del cel. Superfícies com l’asfalt, la sorra, l’aigua o les parets poden reflectir la radiació i fer que arribi a les zones que aparentment es troben sota l’ombra.
Per tant, caminar amb paraigua pot reduir l’exposició directa, però no elimina el risc de patir danys solars.
Quan pot ser especialment útil?
Lluís Puig considera que aquesta pràctica pot ser útil quan s’ha de passar força estona a l’exterior durant les hores de més intensitat solar.
«Si s’ha d’estar més d’una o dues hores al carrer, segons l’hora a què se surti, especialment entre les dotze del migdia i les quatre de la tarda, pot aportar una certa protecció, fins i tot superior a la de portar una gorra amb visera», explica.
Tot i això, les persones especialment sensibles, com els pacients amb lupus, no s’han de protegir únicament amb un paraigua.
«No poden utilitzar només un paraigua per protegir-se del sol; han d’utilitzar filtres solars de factor alt i ulleres de sol», subratlla Puig.
Els consells per protegir-nos correctament
La millor estratègia és combinar diverses mesures. Cal utilitzar una crema solar d’ampli espectre i factor alt, aplicar-ne una quantitat suficient i renovar-la aproximadament cada dues hores, especialment després de banyar-nos o suar.
«El problema és que, amb l’aigua i la suor, es va perdent, o moltes vegades se n’aplica menys quantitat de la necessària», adverteix el dermatòleg.
També és recomanable evitar l’exposició prolongada entre les dotze i les quatre de la tarda, buscar zones d’ombra, portar roba protectora, cobrir-se el cap i utilitzar ulleres amb filtre UV.
Els paraigües de sol poden convertir-se en una eina habitual davant d’uns estius cada vegada més calorosos, però no són una solució única. La clau per protegir la pell continua sent combinar l’ombra amb crema, roba adequada i menys hores d’exposició directa.
- Mor mossèn Àngel Caldas, ànima de la parròquia de Sant Jaume i referent de la vida social i religiosa de Salt
- El Girona i Stuani: l'amor tot ho venç
- Un incendi en un aparcament obliga a tallar la llum i evacuar diversos locals del carrer Migdia
- Activada l'alerta del pla INUNCAT per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest dissabte a la tarda
- Necrològiques del 25 de juliol de 2026
- Un xoc frontal entre dos cotxes deixa tres ferits, dos de greus, a la Tallada d'Empordà
- Mor un operari de 66 anys en patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment de la catenària a Sant Mori
- El canvi climàtic posa el Pirineu al límit: com està canviant la vida a l’alta muntanya?