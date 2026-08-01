La lliçó d'una jubilada de 85 anys sobre la longevitat: "Tinc la mateixa talla que fa 50 anys"
Ramona Gorraiz atribueix el seu bon estat físic a una alimentació saludable, l'exercici de força i una manera d'entendre la vida en què els béns materials passen a un segon pla
Cada vegada hi ha més estudis que relacionen l'activitat física, una alimentació equilibrada, el manteniment de les relacions socials i l'estimulació cognitiva amb un envelliment més saludable. Els especialistes coincideixen que aquests hàbits no només contribueixen a augmentar l'esperança de vida, sinó que també permeten arribar a la vellesa amb una millor qualitat de vida i una major autonomia.
Aquesta és també la filosofia de Ramona Gorraiz, una dona de 85 anys que s'ha convertit en una de les cares més conegudes de les xarxes socials en matèria de longevitat. En una entrevista al pòdcast Tengo un Plan, i posteriorment en un vídeo en què els seus creadors de contingut comparteixen un dia sencer amb ella, la jubilada explica quins són els hàbits que l'han ajudada a mantenir-se activa.
Una alimentació saludable des de fa dècades
Ramona assegura que un dels pilars del seu estil de vida sempre ha estat cuidar l'alimentació.
"Tinc la mateixa talla de roba ara que fa 50 anys", afirma durant l'entrevista. Segons explica, mai no ha seguit dietes miraculoses, sinó que simplement ha procurat mantenir una alimentació sana i equilibrada al llarg de la seva vida.
En la seva opinió, quan el cos s'acostuma a menjar aliments saludables, disminueix l'interès pels productes ultraprocessats o pels excessos alimentaris. Tot i això, els nutricionistes recorden que no existeix una fórmula única per arribar a la vellesa en bones condicions i que factors com la genètica, les malalties o el context social també hi tenen un paper important.
L'exercici de força, un dels grans aliats de l'envelliment saludable
La jubilada defensa que mantenir-se físicament activa és igual d'important que alimentar-se bé.
Per això continua entrenant de manera habitual i assegura, mig en broma, que té el pressentiment que "es morirà al gimnàs".
Els experts donen suport a aquesta idea en un aspecte concret: nombrosos estudis indiquen que els exercicis de força contribueixen a preservar la massa muscular, millorar l'equilibri i reduir el risc de caigudes i de pèrdua d'autonomia a mesura que passen els anys.
No cal anar al gimnàs per començar
Ramona insisteix que qualsevol persona pot iniciar-se en l'activitat física, encara que no hagi fet esport mai.
El seu consell és començar de manera progressiva, amb activitats suaus com el pilates, els estiraments o exercicis de mobilitat, i incorporar més endavant treball de força.
A més, recorda que no és imprescindible disposar d'un gimnàs o de material especialitzat. Segons explica, a les seves xarxes socials mostra exercicis que es poden fer perfectament a casa amb objectes tan quotidians com una cadira, un pal d'escombra o una garrafa d'aigua.
"El cos és el nostre bé més valuós"
Durant el vídeo, els creadors de contingut comparen el cos humà amb un cotxe d'alta gamma.
"La gent es compra un Lamborghini, però no cuida el seu propi Lamborghini", comenta un d'ells, en referència a la importància de tenir cura de la salut.
Ramona comparteix plenament aquesta reflexió i considera que moltes persones dediquen més esforços a acumular possessions que no pas a cuidar el seu propi cos.
Els diners no són el més important
La jubilada també aprofita l'entrevista per reflexionar sobre el valor que sovint es dona als béns materials.
Explica que l'experiència acumulada al llarg dels anys li ha fet canviar completament la seva escala de prioritats.
Segons diu, després d'haver viscut moments difícils i haver vist passar diverses generacions, les possessions han deixat de tenir gaire importància.
Per il·lustrar-ho, posa un exemple molt gràfic: assegura que un Seat 600 i un Lamborghini serveixen, al cap i a la fi, per arribar al mateix destí.
La longevitat no depèn només d'un hàbit
Tot i que Ramona atribueix el seu bon estat físic a l'alimentació i a l'exercici, els especialistes insisteixen que la longevitat és el resultat de múltiples factors.
A més de mantenir una dieta saludable i practicar activitat física de manera regular, també influeixen aspectes com el descans, la genètica, la prevenció de malalties, la salut mental, les relacions socials i evitar hàbits perjudicials com el tabaquisme o el consum excessiu d'alcohol.
Per aquest motiu, els experts recomanen entendre l'envelliment saludable com un conjunt d'hàbits sostinguts durant tota la vida i no com la conseqüència d'una única rutina o d'un aliment concret.
Les paraules de Ramona Gorraiz, però, coincideixen amb un missatge àmpliament compartit per la comunitat científica: mai no és massa tard per començar a cuidar el cos, i incorporar petits canvis en el dia a dia pot tenir beneficis importants tant en la salut com en la qualitat de vida.
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